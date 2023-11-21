Forbes: ВСУ используют один из самых уязвимых танков Leopard 1A5 без дополнительной брони

Один из танков Leopard 1A5(BE), списанных бельгийской армией, на хранении бельгийской компании OIP Land Systems в Турне (Бельгия).

Военный обозреватель журнала Дэвид Экс напомнил, что украинские военные знают, как укреплять танки, что, по его оценкам, свидетельствует о том, что украинская сторона "не имеет возможностей быстро...

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют один из самых незащищенных танков Leopard 1A5 без дополнительной брони в зоне конфликта. Об этом сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Автор обратил внимание на появившееся в сети видео, на котором вблизи линии фронта на Украине заметен танк Leopard 1A5 без дополнительной брони, клетки для защиты от беспилотников или реактивной брони для поражения подлетающих ракет и снарядов. "Чтобы вы понимали, Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительном бронировании", - пояснил Экс. По его словам, Leopard 1A5 с толщиной брони 70 мм в самом толстом месте может считаться "наименее защищенным танком" среди вооружений, применяемых на Украине.

Журналист напомнил, что украинские военные знают, как укреплять танки, что, по его оценкам, свидетельствует о том, что украинская сторона "не имеет возможностей быстро оснастить броней большое количество танков".

Правительство ФРГ одобрило в начале февраля поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5, которые были списаны около 10 лет назад. В середине сентября журнал Der Spiegel сообщал со ссылкой на собственные источники, что Украина отказалась принимать 10 танков этой модели из-за их плохого технического состояния. Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщал 14 ноября, что поставит Украине в следующем году 25 восстановленных танков Leopard 1A5, 5 танковых тягачей и 2 тренажера вождения.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.