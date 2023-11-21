Войти
Военное обозрение

«Американские аналоги отстают на несколько лет»: западные журналисты «познакомились» с российской ракетой РВВ-МД2 на выставке в Дубае

257
0
0
РВВ-МД

На авиасалоне в Дубае российская оборонка впервые представила за рубежом новую ракету класса «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД2, хотя ранее она демонстрировалась на выставке «Армия-2023» в Москве.

В Дубае новое изделие находилось на статической экспозиции вместе с дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» РВВ-БД и новой КР типа «воздух-поверхность» Х-69. Все эти средства поражения созданы для истребителя 5-го поколения Су-57, размещаясь во внутреннем оружейном отсеке. Однако они могут быть установлены и на истребителях Су-35 и Су-30СМ, а также на фронтовом бомбардировщике Су-34.

Американские аналоги РВВ-МД2 отстают от ракеты российской разработки на 5-10 лет. ВКС РФ уже принимают ракету на вооружение

- заявили представители «Рособоронэкспорта» нескольким западным журналистам, решившим «познакомиться» с новым изделием.


РВВ-МД2.
Источник: topwar.ru

Как указывается в издании EDR Magazine, РВВ-МД2 оснащена комбинированной системой наведения, включающей в себя ИНС плюс многоэлементную двухканальную ИК-ГСН с повышенной помехоустойчивостью плюс приемный канал радиокоррекции. Ракета может самостоятельно определять свои координаты в полете, независимо от внешних факторов. Зона сканирования ГСН в передней полусфере составляет 180°, что позволяет отслеживать все маневры уклонения атакуемого самолета противника.

Ракета оснащена одноступенчатым однорежимным твердотопливным двигателем и интерцепторами газодинамической системы управления, которые позволяют ракете совершать маневры с большой перегрузкой в боевой зоне.

Ракета имеет массу 117 кг, вес боевой части составляет 8 кг, максимальная дальность полета доходит до 50 км, максимальное ускорение – до 12 G.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
РОЭ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
27.08.2019
Рособоронэкспорт пригласил на МАКС-2019 рекордное количество иностранных делегаций
27.08.2019
"Рособоронэкспорт" проведет консультации для инозаказчиков по Су-57 на МАКС-2019
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
26.02.2016
Экспорт истребителей принесет России свыше $10 млрд
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 05:30
  • 56823
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 03:01
  • 1
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 21:30
  • 21
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства
  • 20.11 15:23
  • 1
Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»
  • 20.11 13:19
  • 267
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 20.11 11:28
  • 1
ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации
  • 20.11 08:09
  • 6
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 20.11 04:08
  • 1
О стратегической инициативе
  • 20.11 01:41
  • 11
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 19.11 11:10
  • 1
В США оценили российского робота-собаку
  • 19.11 08:54
  • 245
Космонавтика Илона Маска
  • 19.11 08:49
  • 4
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»
  • 19.11 04:30
  • 2665
Как насчёт юмористического раздела?