«Американские аналоги отстают на несколько лет»: западные журналисты «познакомились» с российской ракетой РВВ-МД2 на выставке в Дубае

РВВ-МД РВВ-МД

На авиасалоне в Дубае российская оборонка впервые представила за рубежом новую ракету класса «воздух-воздух» малой дальности РВВ-МД2, хотя ранее она демонстрировалась на выставке «Армия-2023» в Москве.

В Дубае новое изделие находилось на статической экспозиции вместе с дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» РВВ-БД и новой КР типа «воздух-поверхность» Х-69. Все эти средства поражения созданы для истребителя 5-го поколения Су-57, размещаясь во внутреннем оружейном отсеке. Однако они могут быть установлены и на истребителях Су-35 и Су-30СМ, а также на фронтовом бомбардировщике Су-34.

Американские аналоги РВВ-МД2 отстают от ракеты российской разработки на 5-10 лет. ВКС РФ уже принимают ракету на вооружение

- заявили представители «Рособоронэкспорта» нескольким западным журналистам, решившим «познакомиться» с новым изделием.

Как указывается в издании EDR Magazine, РВВ-МД2 оснащена комбинированной системой наведения, включающей в себя ИНС плюс многоэлементную двухканальную ИК-ГСН с повышенной помехоустойчивостью плюс приемный канал радиокоррекции. Ракета может самостоятельно определять свои координаты в полете, независимо от внешних факторов. Зона сканирования ГСН в передней полусфере составляет 180°, что позволяет отслеживать все маневры уклонения атакуемого самолета противника.

Ракета оснащена одноступенчатым однорежимным твердотопливным двигателем и интерцепторами газодинамической системы управления, которые позволяют ракете совершать маневры с большой перегрузкой в боевой зоне.

Ракета имеет массу 117 кг, вес боевой части составляет 8 кг, максимальная дальность полета доходит до 50 км, максимальное ускорение – до 12 G.