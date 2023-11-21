Борисов сообщил о переговорах со странами БРИКС по поводу участия в проекте РОС

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" ведёт переговоры с космическими агентствами стран БРИКС о сотрудничестве в проекте Российской орбитальной станции (РОС), сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Сейчас ведем переговоры с космическими агентствами стран БРИКС (об участии в проекте РОС, - "ИФ"), готовы помочь в создании модулей", - сказал Борисов в понедельник на международной конференции "Наука на МКС", посвящённой 25-летию станции.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

7 ноября генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сказал, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

27 октября Борисов сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.

24 июля Борисов заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для РОС, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования. 14 августа заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что госкорпорация пока не получила ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.