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ТАСС

Нарышкин: США ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Вашингтон рекомендует призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин, заявил директор Службы внешней разведки России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ориентируют Украину на максимальную активизацию мобилизации, рекомендуют призывать мужчин с 17 до 70 лет и дополнительно призывать женщин. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Заявление распространило пресс-бюро СВР.

"Запад требует от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте. В частности, по имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления", - сказал он.

"Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин", - указал Нарышкин. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
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