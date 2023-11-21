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Военное обозрение

ВСУ начали применять новый БПЛА-камикадзе на базе разведывательного беспилотника Shark

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные выложили в сеть видео, на котором, как утверждается, запечатлено поражение российской самоходной артустановки 2С5 «Гиацинт-С». В качестве ударного средства выступил новый тип БПЛА.

Как указывается в издании Defence Blog, обозреватели обратили внимание на применение неизвестного беспилотника с V-образным хвостовым оперением, напоминающим конструкцию украинского разведывательного беспилотника Shark. Прямоугольная форма крыла дрона-камикадзе также имеет сходство с базовым вариантом БПЛА Shark.

Это указывает на его потенциальную трансформацию в беспилотник-камикадзе. Можно предположить, что он был создан на базе этого БПЛА

- полагают в издании.

Shark является достаточно дорогим разведывательным комплексом. Он состоит из трех БПЛА, пусковой установки и размещенного на автомобильном шасси КП с системой управления ПО. Общая стоимость комплекса составляет $325 тыс. (при цене одного дрона $50-70 тыс.)

Поставки разведчиков Shark в войска были развернуты в 2022 году после начала СВО; они неоднократно сбивались российскими средствами ПВО. БПЛА этой модели отвечают, в частности, за целеуказание и корректировку ракетно-артиллерийских ударов украинских войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
Проекты
БПЛА
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