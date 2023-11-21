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Военное обозрение

«За пару лет мы полностью развернём производство»: военная промышленность США удвоила выпуск снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Активное оснащение ВСУ боевыми системами и расходной матчастью со стороны Вашингтона привело к существенному падению уровня запасов в самих США. При этом объемы американского производства отстают от потребления боеприпасов на украинском фронте. Однако ситуация в этом направлении начинает постепенно выправляться.

Выпуск артиллерийских снарядов на объектах промышленности США удвоился за последний год, и в настоящее составляет 28 тыс. 155-мм снарядов в месяц. Потребность в увеличении их производства возникла в связи с поддержкой Украины и Израиля в недавно начавшемся конфликте, а также из-за необходимости пополнения запасов в США

- говорится на сайте армии Соединенных Штатов, указывая, что всего она передала Киеву свыше 2 млн снарядов.

В настоящее время сталь из Огайо поступает на два завода в Пенсильвании. Эти два предприятия перерабатывают стальные стержни в артснаряды, которые затем транспортируются на завод боеприпасов в Айове, где их наполняют взрывчаткой и герметизируют. Начинка для снарядов в основном производится на двух заводах в Вирджинии и в Теннесси.

Основная работа развернулась на перечисленных объектах, где осуществлялось расширение производства. При этом в следующем году планируется ввести в строй новые предприятия.

За пару лет мы развернем очень хрупкую, по общему признанию, промышленную базу и значительно улучшим ее прочность

- заявил Дуг Буш, помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям.

С его слов, армия намерена увеличить производство 155-мм снарядов до 60 тыс. к следующему лету и до 100 тыс. к концу 2025 года.

Цель в 100 тыс. выстрелов в значительной степени зависит от одобрения Конгрессом запроса президента Джо Байдена о выделении экстренного дополнительного финансирования на 2024 финансовый год, которое предусматривает $3,1 млрд на производство 155-мм боеприпасов и модернизацию [промышленного] оборудования

- отмечается на сайте американской армии.

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