«За пару лет мы полностью развернём производство»: военная промышленность США удвоила выпуск снарядов

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Активное оснащение ВСУ боевыми системами и расходной матчастью со стороны Вашингтона привело к существенному падению уровня запасов в самих США. При этом объемы американского производства отстают от потребления боеприпасов на украинском фронте. Однако ситуация в этом направлении начинает постепенно выправляться.
- говорится на сайте армии Соединенных Штатов, указывая, что всего она передала Киеву свыше 2 млн снарядов.
В настоящее время сталь из Огайо поступает на два завода в Пенсильвании. Эти два предприятия перерабатывают стальные стержни в артснаряды, которые затем транспортируются на завод боеприпасов в Айове, где их наполняют взрывчаткой и герметизируют. Начинка для снарядов в основном производится на двух заводах в Вирджинии и в Теннесси.
Основная работа развернулась на перечисленных объектах, где осуществлялось расширение производства. При этом в следующем году планируется ввести в строй новые предприятия.
- заявил Дуг Буш, помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям.
С его слов, армия намерена увеличить производство 155-мм снарядов до 60 тыс. к следующему лету и до 100 тыс. к концу 2025 года.
- отмечается на сайте американской армии.