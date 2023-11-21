Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу: Каждая страна имеет право защищать себя и покупать оружие

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Каждая страна имеет право защищать себя и покупать необходимые для защиты своей территории вооружения. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.

В интервью армянской прессе, отвечая на вопрос об увеличении объемов закупок Азербайджаном вооружений, Клаар отметил, что в этом нет никаких неправильных шагов, поскольку почти все страны покупают за рубежом оружие для защиты своей территории.

Ранее МИД Азербайджана раскритиковал заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, с участием главы евродипломатии Жозеп Боррель, после которого в Баку заявили, что своими поставками вооружений Армении ЕС способствует подрыву мира и стабильности в регионе.

Азербайджан также пообещал адекватно ответить Евросоюзу, фактически угрожая не только Еревану, но и Брюсселю. Клаар при этом заявил, что Евросоюз приветствует заинтересованность правительства Армении в расширении отношений с Брюсселем, а также рассматривает возможность выделения поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира, в частности, в некоторых областях, таких как кибербезопасность. По словам спецпредставителя ЕС, эта поддержка не рассматривается в качестве шага против кого-либо.

В Евросоюзе рассматривают эти меры как действия в направлении укрепления суверенитета Армении, что, по словам Клаара, выгодно не только Еревану, но и его ближайшим соседям, а также всему международному сообществу.

Мы хотим иметь сильную, уверенную в себе Армению, которая будет хорошим партнером для Европейского Союза и столь же хорошим партнером для своих соседей, включая и Азербайджан».