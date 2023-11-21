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"Я за Су-57". Турки призвали Эрдогана отказаться от немецких истребителей

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании фракции своей партии в парламенте, 15 ноября 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании фракции своей партии в парламенте, 15 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / ADEM ALTAN

Генерал ВВС Турции: под давлением союзников Берлин продаст Анкаре Eurofighter

Эрдоган намекнул, что Турция найдет другого поставщика боевых самолетов, если Германия не продаст ей Eurofighter Typhoon, сообщает Haber7. Читатели портала призвали президента купить российские Су-57. "Они лучше и превосходят западные истребители по всем характеристикам", – пишет один из них.

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Турции в отставке Эрдоган Каракуш в беседе с Haber7 дал примечательный комментарий относительно заявления президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Eurofighter Typhoon в Германии.

В то время как Турция стремится обновить свой воздушный флот, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер (Yaşar Güler) на днях сделал заявление. По его словам, страна работает над закупкой истребителей Eurofighter Typhoon. "Эти самолеты производятся Великобританией, Германией и Испанией. Как Лондон, так и Мадрид говорят их поставкам “да”, и сейчас они работают над тем, чтобы убедить Берлин дать зеленый свет. Британия и Испания утверждают, что решат проблему. Если это произойдет, мы планируем купить 40 истребителей Eurofighter", – сказал глава ведомства.

Выпад в адрес Германии относительно Eurofighter

После заявления Гюлера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Берлин также высказался о Eurofighter Typhoon. "Германия дает или не дает истребители. В мире боевые самолеты производит только Германия? Мы работаем со многими странами и обеспечим себя истребителями", – заявил глава государства.

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Турции в отставке Эрдоган Каракуш (Erdoğan Karakuş) в беседе с Haber7 прокомментировал потребность его страны в истребителях и последние события в этом контексте.

"Германия не выдержит давления британцев"

Отметив, что обновление парка боевых самолетов Турции является вопросом выживания, Каракуш сказал: "Думаю, что президент [Эрдоган], сделав такое заявление, хотел повлиять на Германию, чтобы она одобрила наш запрос по Eurofighter. Немцы не выдержат давления британцев. Они также не выдержат давления испанцев. Итальянцы тоже нас поддерживают".

"Он знает какой-то секрет"

По словам эксперта, турецкий лидер говорил в Германии предельно ясно. Возможно, с Францией было достигнуто соглашение по Rafale. "Думаю, что Эрдоган знает какой-то секрет", – добавил Каракуш.

С точки зрения генерал-лейтенанта, у Франции можно закупить порядка ста истребителей Rafale. "Она [Франция] запрыгает от радости, – продолжил он. – Мы купим Rafale вместо F-35".

Также может быть соглашение с Швецией по Gripen

Подчеркнув, что вариантов альтернативы Eurofighter Typhoon не так много, Каракуш также обратил внимание на Швецию, которая ждет решения Турции по НАТО. По мнению эксперта, между Анкарой и Стокгольмом, возможно, было достигнуто соглашение по истребителю Saab JAS-39 Gripen четвертого поколения. После принятия Швеции в Североатлантический альянс может начаться работа в этом направлении.

Россия и Китай – вряд ли

Эксперт напомнил, что в число стран – производителей военной техники нового поколения также входят Россия и Китай. Однако вероятность закупки истребителей у этих государств низкая. "Купить самолеты у Москвы или Пекина непросто. Тогда вам придется разорвать все отношения с Западом. Это создаст нам проблемы", – сказал Каракуш.

Автор: Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)

Комментарии читателей Haber7:

Осман

Вывод? Нам необходимо как можно скорее ввести в эксплуатацию свой отечественный самолет Kaan.

YEE54

Почему у России или Китая не купим? Когда С-400 покупали, тоже так говорили.

ДОБРА

Западу нельзя доверять. Они всегда действовали против нас, поддерживали Рабочую партию Курдистана. И снова нас подведут.

Диван 56

Мы купим у России или Китая самолеты и системы противовоздушной обороны, купим С-500, Турции не нужны НАТО и страны – члены альянса.

Айдын

Возьмите российские самолеты. Попрошайничать у Запада уже должно быть стыдно. Даже предлагать не надо было.

ссссс

Я за Су-57.

Das

Надо брать Су-57 и Су-35. Западные самолеты во время войны окажутся бесполезными. К Западу нет доверия. А если отношения с ним будут разорваны, так это только в интересах Турции. Германия не дружественная страна.

С чужбины

Швецию точно не нужно принимать в НАТО.

Мехмет32

Какая связь? Имею в виду разрыв отношений при покупке самолетов у России или Китая. Разве, покупая самолеты у Европы, мы разрываем отношения с другими странами?

Гость

Есть Су-57... Они лучше и превосходят западные истребители по всем характеристикам.

Эрдал

О каких отношениях с Западом он говорит? Разве осталось еще что-нибудь хорошее?

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Китай
Россия
Турция
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
Gripen NG
Rafale
ПАК ФА
С-400 Триумф
С-500
Су-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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