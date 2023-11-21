"Калашников" выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам "Вихрь-1"

ЦАМТО, 20 ноября. Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по госконтракту с Минобороны России на поставку управляемых ракет "Вихрь-1".

Изделия отгружены с опережением сроков и в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.

Управляемые ракеты "Вихрь-1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, скорость – более 600 м/с. Носители ракет – разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Ракеты "Вихрь-1" показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Поставки в Вооруженные силы РФ осуществляются с 2015 года.

"Была проведена очень большая работа, и сейчас в зоне СВО "Вихрь-1" демонстрирует высокую эффективность, – отметил президент компании Алан Лушников. Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. Обязательства по гособоронзаказу этого года выполнены успешно, но работа по совершенствованию ракеты не прекращается".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".