Новые территории. В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине

TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий

Война на Ближнем Востоке вынудит Вашингтон отказаться от поддержки Киева, пишет TAC. В результате Россия укрепит контроль над Донбассом и Крымом, а также освободит новые территории. Между тем Украине придется отказаться от мечты о НАТО.

Переговоры о мире кажутся все более неизбежными, но вопрос в том, почему на это ушло так много времени. Все уже предельно ясно. Итог великолепно подвел автор статьи в The New York Times, которая вышла под заголовком "Я украинец, и я отказываюсь бороться за ваше внимание". Он сообщил, что его знакомый готовил рабочую поездку журналистов одного из телеканалов на Украину, однако ее отменили. Вместо Украины телевизионщики поехали на Ближний Восток.

Соединенные Штаты всегда контролировали ход военных действий на Украине и продолжают контролировать. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что именно американцы сорвали все шансы на достижение мира на Украине, сделав это еще в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции: "Единственный, кто мог прекратить военные действия на Украине, это американцы. Во время мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Все, о чем они говорили, им пришлось сначала согласовывать с американцами. И в итоге ничего не получилось. У меня такое впечатление, что ничего и не могло получиться, так как все решалось в Вашингтоне".

Быстро перебираемся в 2023 год – и тут мы слышим другую историю. В этом месяце NBC News как-то незаметно сообщила, что американские и европейские руководители подняли вопрос о мирных переговорах во время общения с украинцами. Среди прочего, они предложили подумать об "общих контурах того, от чего придется отказаться Украине ради заключения соглашения с Россией". Телеканал сообщил: "Такие разговоры являются признанием изменений в военной динамике на поле боя и в политике США и Европы". Возникли опасения, что вооруженный конфликт зашел в тупик, и что предоставлять Украине помощь придется бесконечно долго.

Администрация Байдена обеспокоена еще и тем, что в ходе военных действий на истощение на Украине заканчиваются людские резервы, а у России их нескончаемый запас. Украина столкнулась с трудностями в вопросах мобилизации, и недавно там прошли протесты населения против требований президента Владимира Зеленского о бесконечном наборе людей в армию (на американском телевидении это, конечно, не показывали). Киев дошел до того, что начал отправлять на фронт мужчин старше 40 и 50 лет.

В это время журнал Time сообщил, что один из главных советников Зеленского выступил с признанием в том, что Украине в вооруженном конфликте не победить. С точки зрения главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, обстановка выглядит немного лучше, потому что в боевых действия просто возникла патовая ситуация. "Сейчас это сражение за дюймы", - спокойно сообщают американские источники.

Американцам простительно, что они никогда не слышат эти плохие новости. Если они их услышат, то очень удивятся. Та повествовательная линия, которая заставляла спортивные команды надевать повязки цветов украинского флага, а Стива Ван Зандта из группы E Street Band покрасить свою гитару в желтый и синий цвета, довольно проста. В мощном потоке пропаганды главный сюжет оставался неизменным: Украина дает отпор русским тем оружием, которое ей поставляют многочисленные и весьма покладистые благодетели из НАТО. Россия в таком повествовании явно проигрывала, а победу над ней обеспечивали украинские асы с "невероятным количеством подбитых вражеских самолетов" и патриотически настроенные команды женщин-снайперов с такими же невероятными прическами и макияжем. Нам говорили: это будет трудный, но благородный путь к победе и изгнанию русских, который будет длиться "столько, сколько потребуется".

Любые разговоры о мире звучали оскорбительно для Киева, который сражался за свое выживание и все такое. Между тем, Зеленский поначалу летал по миру как Боно "Антихрист", закупая оружие и демонстрируя крепкую мужскую дружбу со знаменитостями. (Сейчас отчаявшийся Зеленский уже утверждает, что Россия, Иран и Северная Корея профинансировали нападение ХАМАС на Израиль, поскольку ему все труднее получать помощь от союзников.)

Такой нарратив привлекателен, но ложен. Любой вдумчивый анализ военных действий покажет, что с самого начала для украинской стороны это были в лучшем случае военные действия на истощение. США могут почти бесконечно отправлять Киеву самолеты с оружием и боеприпасами, и даже давно обещанные истребители-бомбардировщики F-16 и танки М1А. Но нехватку живой силы они восполнить не смогут. Все разговоры об участии американских войск затихли на раннем этапе боевых действий. Россия может сделать то, что она всегда делала во время войн: уйти в глухую оборону, заняться поиском призывников на своей обширной территории и обыграть противника на паузе. На пользу ей пошло и то, что российское оружие неожиданно хорошо показало себя на фоне натовской техники. А может, это просто украинцы из рук вон плохо обращаются со сложным западным вооружением.

Но самый предсказуемый фактор, заставивший США задуматься о некоем "мирном решении" на Украине, оказался таким же легко прогнозируемым, как и результаты боевых действий. В американском правительстве серьезную тревогу вызывает то, что, несмотря на все пропагандистские усилия, военные действия на Украине привлекают к себе гораздо меньше общественного внимания, чем конфликт между Израилем и ХАМАС, начавшийся чуть больше месяца тому назад. А поскольку теперь новый спикер палаты представителей стремится разделить помощь Израилю и помощь Украине, убрав ее из единого пакета, власти опасаются, что выделять Украине дополнительные средства будет намного труднее.

Внимание американцев, как народа, так и его правительства, отвлекается и рассеивается самыми мощными пропагандистскими инструментами, какие только можно себе представить (средства массовой информации). Они в состоянии одновременно сосредоточиться только на одном блестящем предмете. А если речь идет о войне, то у нового блестящего предмета должно быть две ясных и понятных стороны. Одна – добро, а вторая – чистое зло. Предпочтительно, чтобы на стороне добра был некий неудачник, который проигрывает. Потом включается ежедневная картинка с полей сражений, получить которую можно без особого риска, и демонстрируется карта, похожая на футбольное поле, по которой легко следить за развитием событий. Надо сделать так, чтобы зрителю это не наскучило. Украина стала именно таким конфликтом. Она пользовалась почти полным вниманием мировой общественности без малого два года.

Тем не менее, когда боевые действия на Украине стали все больше походить на окопную войну типа Первой мировой, непостоянное внимание Америки переключилось на Ближний Восток. Сделать это было непросто, но такое всегда со временем происходит. (То же самое бывает со стихийными бедствиями и массовыми убийствами, которые освещаются в СМИ и привлекают к себе внимание только до следующего сенсационного события.) Сейчас более 41 процента американцев говорят, что Соединенные Штаты слишком много помогают Киеву. Налицо существенная перемена по сравнению с ситуацией трехмесячной давности, когда так считало всего 24 процента американцев.

Украина, как и Израиль, во многом обязана своим существованием американскому оружию. Но, хотя сегодня все социальные сети раскрашены в желтые и синие цвета, Украина уже и близко не пользуется той поддержкой среди американского населения, какую оно выражает Израилю. Особенно ярко это проявляется в конгрессе США. Условия окончания вооруженного конфликта Киеву будут в равной мере диктовать Вашингтон и Москва, как было с Крымом несколько лет тому назад. Конец будет весьма печальный. Россия, скорее всего, укрепит свой контроль над Донбассом и Крымом и получит новые территории на западе, на незначительном удалении от Киева. В совокупности это будет примерно 20 процентов Украины. Украину вынудят отложить в сторону планы по вступлению в НАТО, а США займут новые позиции на ее западной границе с Польшей.

Для Америки это стало чем-то вроде стандартного положения. У нее издавна существует дурная привычка: ввязаться в конфликт, а потом потерять к нему интерес. Сначала звучат фальшивые заверения типа "мы вас прикроем", "мы вас не бросим", "денежный чек отправили вам по почте", и "я из правительства, я приехал помогать". А в итоге не прикрывают, не помогают и бросают своих ставленников, которые вынуждены погибать. Ирак и Афганистан, а до них Вьетнам наглядно это показали. Того, что мы осознали в конце, вполне можно было добиться в самом начале, да и практически в любой момент после того, как стихли первые "ура". Прискорбно то, что погибло так много людей, и что осознание приходит в 2023 году, а не раньше.

Автор: Питер Ван Бурен (Peter Van Buren), автор книг "Мы хотели добра: как я помог проиграть битву за сердца и умы иракского народа" (We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People), "Война Хупера. Роман о Японии времен Второй мировой войны" (Hooper’s War: A Novel of WWII Japan) и "Призраки Тома Джоуда: история о 99 процентах" (Ghosts of Tom Joad: A Story of the 99 Percent).