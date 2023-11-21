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ТАСС

Подоляк заявил о невозможности конфликта Зеленского и Залужного

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: topwar.ru

Cоветник главы офиса украинского лидера указал на различия их служебного положения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным невозможен из-за различия их служебного положения. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

В интервью британской газете The Guardian Подоляк отверг возможность конфликта между президентом Украины и главкомом ВСУ, предположения о котором высказывали средства массовой информации и политические комментаторы. "Зеленский его [Залужного] непосредственный начальник, конфликта не может быть по определению", - сказал Подоляк.

The Guardian отмечает, что рейтинги поддержки Зеленского пока еще высоки, однако также высокой популярностью обладает Залужный, которого многие считают возможным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов, хотя главком ВСУ не заявлял о своей готовности в них участвовать.

Ранее Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что Зеленский проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. 

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Страны
Украина
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