Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища

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В Российской Федерации могут создать новое высшее военное артиллерийское училище. Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По утверждению военкора, Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации уже принял решение о создании еще одного артиллерийского военного вуза, помимо существующей Михайловской военной артиллерийской академии.

Последним военным училищем данного профиля, отметил Сладков, было Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Долгое время оно оставалось базовым учебным заведением по подготовке офицеров артиллерии. Но в 2011 году училище было расформировано. После расформирования ЕВАКУ кадры для артиллерии готовила исключительно Михайловская академия.

Напомним, что в 1998 году к Военному артиллерийскому университету, как тогда называлась академия, присоединили Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище, Михайловское высшее артиллерийское командно-инженерное училище (Коломна) и Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск в качестве филиалов. В 2004 году университет переименовали в Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Однако, отмечает Сладков, в академии не хватало места для одновременного обучения и размещения и слушателей, и курсантов. Поэтому и было принято решение создать еще один военный вуз. Пока место для его размещения не выбрано, но над этим вопросом работает командование ракетных войск и артиллерии.

Примечательно, что такую новость Сладков озвучил на следующий день после празднования Дня ракетных войск и артиллерии, который в России отмечают 19 ноября.