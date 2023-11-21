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ТАСС

Ученый рассказал о применении ИИ при создании российских боевых дронов

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Эти технологии "позволяют распознавать цели, необходимые объекты для уничтожения", отметил научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Вячеслав Соловьев

САРОВ /Нижегородская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта используют в РФ при создании военных беспилотников, рассказал научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Вячеслав Соловьев.

"Мы используем технологии ИИ в своей деятельности. <…> Используем мы эти технологии и для военных целей, для распознавания объектов, чтобы снаряжать наши беспилотные летательные аппараты этими программами, которые позволяют распознавать цели, необходимые объекты для уничтожения", - сказал Соловьев.

В беседе с ТАСС он отметил, что такие разработки используются как в целом в оборонной промышленности, так и в самом центре. "И у нас есть разработки, которые мы на эти беспилотники сами снаряжаем, такие есть программы. <…> На полигонах мы это уже проверили и сейчас поставляем в войска", - уточнил собеседник.

В понедельник в Сарове Национальный центр физики и математики открыл первую Всероссийскую школу по искусственному интеллекту и большим данным для студентов и молодых ученых, участниками которой стали представители 17 регионов России. 

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