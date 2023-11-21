Британия назвала важным сотрудничество с Россией на МКС

Космическое агентство Великобритании ранее заключило соглашение с Axiom Space об отправке четырех британских астронавтов на МКС

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Великобритания считает важным продолжающееся сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС), несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Мишель Донелан.

"Одна из вещей, поразивших меня за 25 лет [работы МКС], что и в условиях множества конфликтов и перемен, особенно сейчас, когда в [один из них] вовлечена РФ, [сотрудничество] продолжается", - приводит слова Донелан, посетившей центр управления полетами NASA, газета The Daily Telegraph. - Это действительно демонстрирует, насколько важна космическая повестка дня и как мы можем работать вместе над проектами".

Ранее Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space об отправке четырех британских астронавтов на МКС. Руководителем группы станет астронавт Тим Пик, который провел полгода на МКС с декабря 2015 года по июнь 2016 года и стал первым британцем, вышедшим в открытый космос. Тогда Пик, представлявший Европейское космическое агентство (ЕКА), совершил полет к станции на российском пилотируемом корабле "Союз ТМА-19М".