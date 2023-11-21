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Известия.ru

Источники «Известий» рассказали о применении ударных дронов «Ланцет» в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Опытная войсковая часть ударных дронов «Ланцет» поступила в войска в начале ноября и уже применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 20 ноября, источники в военном ведомстве.

Они отметили, что главной задачей этих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является уничтожение украинской бронетехники и артиллерии. На дроны установлена новая боевая часть, которая работает по принципу «ударное ядро»: при подрыве из заряда боевой части образуется сгусток металла, который выстреливается вперед с высокой кинетической энергией. Благодаря этому дрон способен поражать даже бронетехнику, прикрытую различными решетчатыми экранами и так называемым мангалами.

Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА планируется внести изменения для еще более эффективного их использования.

18 ноября на успешность применения российскими военными «Ланцетов» обратило внимание издание Business Insider. Обозреватели отметили, что модернизированный вариант этого БПЛА наносит удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) без прямого контакта с ее корпусом. По их словам, более старые версии «Ланцета» действовали иначе.

До этого, 15 ноября, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал об интересе иностранных заказчиков к «Ланцетам». Однако в настоящее время, по его словам, барражирующий боеприпас не поставляется за границу из-за высокой потребности в нем Российской армии.

Ранее в том же месяце военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему украинская армия боится российского «Ланцета». По его мнению, страх вызывает особенность аппарата, которая выражается в повышенных маневренных и ударных возможностях. Матвийчук также подчеркнул, что Киев не может сбивать дрон, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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