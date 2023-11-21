Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 20 ноября. По информации Минобороны Финляндии, ВС Украины будет отправлен дополнительный пакет военной техники. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 17 ноября.

Это уже 20-й пакет военной техники, которую Финляндия поставляет на Украину. 19-й пакет был передан в октябре 2023 года. По расчетам, замена вооружений и военной техники, переданной в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 100 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 1,5 млрд. евро.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его поставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, противотанковые гранатометы, различные боеприпасы, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.