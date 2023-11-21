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Военное обозрение

Американская компания планирует наладить выпуск двигателей для ракет Javelin и Stinger с помощью 3D-печати

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания объявила о внедрении нового подхода в проектировании и производстве твердотопливных ракетных двигателей, основанного на 3D-печати. Разработчики рассчитывают, что внедрение аддитивных технологий приведет к ускорению и удешевлению производства.

Исполнительный директор компании Джо Лауриенти пояснил, что проект, получивший название Lynx, предусматривает печать корпусов и компонентов твердотопливных двигателей для небольших систем, таких как ракеты Javelin, Stinger и GMRLS.

Разработчики Ursa Major надеются, что в будущем широкое внедрение 3D-печати в производственный процесс твердотопливных двигателей позволит быстро пополнить изрядно «истощившиеся» за последнее время запасы вышеупомянутого вооружения.

Лауриенти подчеркнул, что предложенный его компанией подход может не только ускорить выпуск, но и перестроить производство на другую модель твердотопливных ракетных двигателей без масштабного переоснащения или дополнительных затрат.

Главным преимуществом данного подхода является возможность отказаться от строительства дополнительных заводов для пополнения истощенного арсенала. Мы хотели, чтобы эта возможность была очень гибкой. Проект Lynx может работать над Javelin в один день, над GMLRS - на следующий, а над AMRAAM - на третий день. И это на самом деле возможно

- пояснил исполнительный директор компании.

Касательно конструктивных изменений изделий, Лауриенти добавил, что новый дизайн для двигателей, выпущенных с использованием 3D-печати, позволит некоторым компонентам изготавливаться как единое целое, в отличие от традиционного подхода, когда различные детали создаются по отдельности, а затем соединяются вместе. С его слов, это сократит количество необходимых деталей, повысит автоматизацию и снизит общую стоимость.

Лауриенти отметил, что Lynx может напечатать около 50 корпусов небольших двигателей диаметром до 2,5 дюймов за три дня. По его словам, традиционные производственные процессы изготовления такого количества двигателей могут занять около месяца.

Между тем разработчики обещают, что в будущем их принтер сможет создавать объекты шириной до 22 дюймов. Кроме того, компания уже разработала несколько металлических сплавов, которые она может использовать в 3D-печати, включая высокопрочные никелевые сплавы, а также титан и алюминий.

При этом проект Lynx сейчас не работает над программами Javelin, GMLRS или Stinger, но, как заявил специалист, в компании считают, что система 3D-печати, несомненно, сможет помочь закрыть производственные пробелы в этих жизненно важных программах.

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Продукция
AMRAAM
GMLRS
Javelin ПТРК
Stinger
Град РСЗО
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