Роскосмос планирует в 2024-2026 годах провести 27 новых экспериментов на МКС

В одном из них примут участие белорусские космонавты, сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести на борту Международной космической станции (МКС) 14 новых экспериментов в 2024 году и еще 13 в период 2025-2026 годов. В одном из них примут участие белорусские космонавты, сообщил исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"В следующем году мы ожидаем еще 14 новых работ. Одна из них - "Лактоферрин" - это как раз работа с участием белорусских космонавтов. В период 2025-2026 годов мы ожидаем еще 13 новых целевых работ, по которым сегодня завершается цикл создания сложной высокотехнологичной научной аппаратуры", - сказал он на конференции "Наука на МКС".

Как следует из презентации Блошенко, эксперимент "Лактоферрин" заключается в получении экспериментальных данных о влиянии факторов космического полета на характеристики биоаналога белка лактоферрина - одного из компонентов иммунной системы человека.

Он отметил, что многоцелевой лабораторный модуль "Наука", запущенный в 2021 году, открыл новые возможности для исследований на орбите, и призвал ученых предлагать свои эксперименты. "Дерзайте, дорогие постановщики целевых работ!" - добавил Блошенко.

3-я международная конференция "Наука на МКС", посвященная 25-летию полета Международной космической станции, проходит в Институте космических исследований РАН с 20 по 23 ноября.