«Беспрецедентные возможности наблюдения»: Иран представил первый БПЛА Shahed-147 с синтезированной апертурой

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Оборонная промышленность Ирана продолжает добиваться успехов в области беспилотной авиации, постоянно добавляя к арсеналу платформ этого типа новые изделия.
- говорится в издании Defence Blog.
Согласно местным источникам, новый беспилотник выделяется своими характеристиками и в состоянии похвастаться размахом крыльев, достигающим 26 метров, впечатляющей высотой воздушного потолка в 60 000 футов [18 км] и дальностью полета, составляющей более 1000 км.
Shahed-147 оснащен турбовинтовым двигателем и, как сообщается, самым современным оборудованием, в частности радаром с синтезированной апертурой (SAR).
- отмечается в издании.
Учитывая тесное военно-техническое сотрудничество России с Ираном, возможно, что отечественной промышленности удастся с его помощью продолжить наращивание компетенций в области беспилотной авиации, играющей значительную роль на современном поле боя.