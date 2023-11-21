«Беспрецедентные возможности наблюдения»: Иран представил первый БПЛА Shahed-147 с синтезированной апертурой

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Оборонная промышленность Ирана продолжает добиваться успехов в области беспилотной авиации, постоянно добавляя к арсеналу платформ этого типа новые изделия.

Тегеран дебютировал со своим БПЛА-разведчиком Shahed-147 – высотной системы длительного действия (HALE)

- говорится в издании Defence Blog.

Согласно местным источникам, новый беспилотник выделяется своими характеристиками и в состоянии похвастаться размахом крыльев, достигающим 26 метров, впечатляющей высотой воздушного потолка в 60 000 футов [18 км] и дальностью полета, составляющей более 1000 км.

Shahed-147 оснащен турбовинтовым двигателем и, как сообщается, самым современным оборудованием, в частности радаром с синтезированной апертурой (SAR).

Данная РЛС повышает возможности наблюдения до беспрецедентного уровня. Применение SAR позволяет беспилотнику генерировать снимки высокого разрешения даже в сложных погодных условиях

- отмечается в издании.

Учитывая тесное военно-техническое сотрудничество России с Ираном, возможно, что отечественной промышленности удастся с его помощью продолжить наращивание компетенций в области беспилотной авиации, играющей значительную роль на современном поле боя.