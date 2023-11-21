В Раде намерены изменить закон о военной службе и разрешить призыв в ВСУ заключенных

Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что изменения коснутся и "правил призыва на военную службу лиц, получающих высшее образование"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) готовится к регистрации в Верховной раде. Как сообщила депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, документ, в частности, позволит призывать в украинскую армии заключенных.

"Расширяется перечень лиц, которые ставятся на воинский учет. В частности, те, кто до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, а также те, которые были осуждены за совершение уголовного преступления [и приговорены к] лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечает Безуглая, изменения коснутся и "правил призыва на военную службу лиц, получающих высшее образование". По словам депутата, на Украине в последние два года в два-три раза возросло количество желающих получить высшее образование. Это вызвано возможностью отсрочки от призыва на время обучения. "Изменения в законопроекте позволят устранить возможность избежать призыва путем получения второго, третьего среднего специального или высшего образования", - уточняет Безуглая.

Законопроект также касается вопросов демобилизации - в последние месяцы на территории Украины прошли митинги членов семей военнослужащих. Так, предполагается, что право на демобилизацию получат военнослужащие после 18 месяцев службы, военнослужащие с инвалидностью, вернувшиеся из плена, являющиеся усыновителями, опекунами, а также ряд других категорий.