На Севмаше завершена реконструкция мелководной набережной

ЦАМТО, 20 ноября. На Севмаше (входит в ОСК) завершена реконструкция мелководной набережной. Инженерное сооружение предназначено для швартовки буксиров, обеспечивающих испытания АПЛ четвертого поколения.

Работы выполнены за счет собственных средств предприятия. Реконструкция позволила увеличить количество швартовочных мест для судов Севмаша, обеспечивающих испытания современных АПЛ.

Проект реконструкции разработан специалистами научно-технологического управления верфи. В процессе проектирования был предложен ряд современных технических решений, позволивших сократить сроки и стоимость работ. Кроме того, в проект заложена возможность углубления мелководной набережной для швартовки судов с большим водоизмещением в случае необходимости.

В результате реконструкции верхнее железобетонное основание установлено на сваи, под которыми предусмотрены каналы для промышленной проводки. В ходе реконструкции применен кессонный метод строительно-монтажных работ – для осушения участка работ создана дополнительная шпунтовая стенка. Благодаря этому методу ремонт мелководной набережной завершился на три месяца раньше плана, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".