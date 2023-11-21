В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

Военные на Донецком направлении показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости.

В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле.

Гагин отметил важность подобной работы на фоне участившихся атак ВСУ с помощью дронов по гражданским: "В очередной раз противник атаковал гражданских лиц в Петровском районе города Донецка. Были травмированы гражданские, потом противник атаковал дроном повторно скорую помощь, сотрудников скорой помощи, которые приехали оказывать первую медицинскую пострадавшим. Есть и пострадавшие среди сотрудников скорой помощи, в том числе".

"Сейчас мы будем выезжать на одно из дроноопасных направлений донецкого участка фронта с целью поражения дронов", - заключил Гагин.