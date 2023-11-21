The New York Times: ВС РФ создали вокруг своих позиций «радиоволновой пузырь», выводя из строя украинские беспилотники

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В течение нескольких месяцев БПЛА, поставляемые немецкой технологической фирмой Quantum Systems, безотказно работали для Вооруженных сил Украины, пикируя в воздухе, чтобы обнаружить российские танки и живую силу. Однако затем беспилотники начали падать, когда они возвращались с миссий, пишет The New York Times.
Американское издание отмечает, что боевики ВСУ, жалуются на то, что российские военные образовали вокруг своих позиций на передовой «радиоволновой пузырь» и выводят из строя украинские БПЛА.
По словам исполнительного директора Quantum Свена Крука, изначально происходящее с беспилотниками ВСУ было какой-то тайной и Минобороны Украины обратилось к ним с требованием разобраться. Инженеры Quantum вскоре разобрались в проблеме: русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли беспилотники со спутниками, на которые они полагались для навигации, в результате чего дроны сбивались с пути и падали. Чтобы приспособиться, Quantum разработала программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое будет действовать как своего рода вспомогательный пилот, и добавила опцию ручной посадки дронов с помощью контроллера Xbox, пишет издание. Компания также построила сервисный центр для мониторинга электронных атак России.
- сказал Крук.
А по словам старшего научного сотрудника Института Хадсона при аналитическом центре в Вашингтоне Брайана Кларка, радиоэлектронная борьба повлияла на боевые действия на Украине не меньше, чем погода и рельеф местности. Он отметил, что каждая операция в конфликте теперь должна учитывать перемещения противника в электромагнитном спектре.