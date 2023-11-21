The New York Times: ВС РФ создали вокруг своих позиций «радиоволновой пузырь», выводя из строя украинские беспилотники

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В течение нескольких месяцев БПЛА, поставляемые немецкой технологической фирмой Quantum Systems, безотказно работали для Вооруженных сил Украины, пикируя в воздухе, чтобы обнаружить российские танки и живую силу. Однако затем беспилотники начали падать, когда они возвращались с миссий, пишет The New York Times.

Американское издание отмечает, что боевики ВСУ, жалуются на то, что российские военные образовали вокруг своих позиций на передовой «радиоволновой пузырь» и выводят из строя украинские БПЛА.

По словам исполнительного директора Quantum Свена Крука, изначально происходящее с беспилотниками ВСУ было какой-то тайной и Минобороны Украины обратилось к ним с требованием разобраться. Инженеры Quantum вскоре разобрались в проблеме: русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли беспилотники со спутниками, на которые они полагались для навигации, в результате чего дроны сбивались с пути и падали. Чтобы приспособиться, Quantum разработала программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое будет действовать как своего рода вспомогательный пилот, и добавила опцию ручной посадки дронов с помощью контроллера Xbox, пишет издание. Компания также построила сервисный центр для мониторинга электронных атак России.

Все, что мы могли сделать, это получить информацию от операторов, попытаться выяснить, что не сработало, протестировать и попробовать снова

- сказал Крук.

А по словам старшего научного сотрудника Института Хадсона при аналитическом центре в Вашингтоне Брайана Кларка, радиоэлектронная борьба повлияла на боевые действия на Украине не меньше, чем погода и рельеф местности. Он отметил, что каждая операция в конфликте теперь должна учитывать перемещения противника в электромагнитном спектре.