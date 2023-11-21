Модернизированный комплекс обороны «Витебск» показал эффективность при защите вертолётов от средств поражения ПВО ВСУ

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Бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" прошел модернизацию и надежно защищает вертолеты армейской авиации от применяемых противником средств поражения в зоне СВО. Об этом сообщил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

Бортовой комплекс обороны вертолетов "Витебск" был модернизирован с учетом опыта военной спецоперации, при чем рекомендации давали сами летчики, не один раз участвовавшие в боевых вылетах. Особое внимание уделялось западным средствам поражения, которые стоят на вооружении украинской армии. В войсках отмечают высокую эффективность БКО "Витебск".

Сегодня система "Витебск" модернизируется по результатам ее применения в СВО c учетом опыта наших военных летчиков. В усовершенствованном комплексе учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем

- приводит РИА Новости слова представителя КРЭТ.

О том, что БКО "Витебск" будет модернизирован, в концерне заявляли еще в августе прошлого года. До этого комплекс модернизировали с учетом применения в Сирии. "Витебск" показал высокую эффективность, значительно повышая живучесть винтокрылых машин. Все ударные вертолеты, принимающие участие в спецоперации, оборудованы данным комплексом.

Авиационный комплекс индивидуальной защиты "Витебск" разработан с использованием цифровой техники и выполняет роль защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов за счет постановки оптических и радиоэлектронных помех. В состав комплекса входит устройства выброса ложных целей, ультрафиолетовый и инфракрасный пеленгаторы пуска ПЗРК, станция оптико-электронного подавления и станция постановки радиолокационных помех (система РЭБ), аппаратура обнаружения лазерного излучения. Первые поставки комплекса в российские войска начались в 2015 году.