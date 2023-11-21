Мировой рынок новых самоходных артиллерийских орудий в 2019-2026 гг.

ЦАМТО, 20 ноября. К Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается в ВС РФ 19 ноября, ЦАМТО публикует краткую справку по ситуации на мировом рынке новых самоходных артиллерийских орудий в 2019-2026 гг.

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем экспортных продаж новых самоходных артиллерийских орудий (САО) составит 969 ед. на сумму 8,178 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 496 новых орудий на сумму 2,426 млрд. долл.

В целом в этот период было экспортировано 877 САО на сумму 2,515 млрд. долл. При этом объем продаж новых орудий составил 56,56% от общего количества или 96,46% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых САО в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 95,36% в количественном выражении и 237,09% – в стоимостном. Тенденция к росту данного сегмента рынка наблюдается в последние годы после длительного периода спада и связана с успешным применением САО в конфликте на Украине.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в современных САО на мировом рынке составила 124 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 242 ед.

По методике ЦАМТО в категорию "новые" включены поставки новых орудий, лицензионные программы, а также поставки артиллерийских систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых САО с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени.

В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке самоходных орудий. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2027 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2026 года включительно.

Первое место в рейтинге поставщиков новых самоходных орудий с быстрорастущим пакетом заказов на 155-мм САО K-9 "Тандер" занимает Республика Корея (614 ед. на сумму 5,990 млрд. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 171 орудие на сумму 1,249 млрд. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 443 орудий стоимостью 4,742 млрд. долл.

Второе место с поставками 105-мм САО SH5, 122-мм CS/SH1/SH2 и 155-мм SH-15 занимает Китай (395 ед. на сумму 922,0 млн. долл.). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 159 орудий на сумму 377,2 млн. долл., на 2023-2026 гг. сформирован ориентировочный портфель заказов на экспорт 236 орудий стоимостью 544,9 млн. долл.

Третье место в рейтинге поставщиков новых САО со 155-мм колесным самоходным орудием "Цезарь" занимает Франция (131 ед. на сумму 1,021 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 73 орудия стоимостью 305,7 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 58 орудий на сумму 715,2 млн. долл.

Четвертое место со 155-мм САО ATMOS и SIGMA занимает Израиль (91 ед. на сумму 486,5 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 42 орудия стоимостью 159,8 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 49 орудий на сумму 326,7 млн. долл.

Пятое место с поставкой Украине (коммерческий контракт) 155-мм САО "Краб" занимает Польша (54 ед. на сумму 700,0 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 18 орудий из наличия ВС РП стоимостью 233,3 млн. долл., на период 2023-2026 гг. портфель заказов составляет 36 орудий на сумму 466,7 млн. долл.

Шестое место с планируемой поставкой в 2026 году Армении 36 ед. 155-мм орудий MArG на сумму 77,8 млн. долл. занимает Индия.

Седьмое место с поставками Венгрии в 2022-2024 гг. 155-мм САО PzH-2000 занимает Германия (24 ед. на сумму 150,0 млн. долл.).

Восьмое место с поставками Украине (коммерческий контракт) 155-мм САО "Зузана-2" в 2022-2023 годах при финансировании министерств обороны Норвегии, Германии и Дании занимает Словакия (24 ед. на сумму 132,0 млн. долл.).

Девятое место с поставкой в 2019-2020 гг. Объединенным Арабским Эмиратам 155-мм орудий NORA B-52 занимает Сербия (24 ед. на сумму 54,8 млн. долл.).

Десятое место с планируемой поставкой в 2025-2026 гг. Малайзии 18 ед. 155-мм орудий "Явуз" на сумму около 180,0 млн. долл. занимает Турция.

Одиннадцатое место с возможной поставкой в 2026 году Тайваню 18 ед. 155-мм орудий DITA на сумму около 125,0 млн. долл. занимает Чехия.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в рассматриваемый период (2023-2026 гг.) планируется поставка 36 новых САО на сумму 764,3 млн. долл.

Примечание: в расчет по Украине включены поставки только по коммерческим контрактам, поставки в рамках военной помощи не учитываются, поскольку не входят в категорию "торговля оружием".

Более подробная информация с таблицами приведена в журнале "Мировая торговля оружием" №12 за 2023 год.