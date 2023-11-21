Западные военные эксперты: Считалось, что возможности России по созданию и модернизации БПЛА крайне ограничены

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Украинский конфликт показал всё более возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в решении задач в ходе военных действий. Обе стороны активно пользуются беспилотниками в этом конфликте.

В конфликте на Украине задействованы самые разные типы БПЛА, но американское издание Business Insider особо выделило российский беспилотник «Ланцет» последней модификации. Издание отмечает, что этот дрон может обходить защиту украинской техники. Кроме того, боеприпас «Ланцета» взрывается в воздухе на определённом расстоянии от цели и выпускает в сторону цели ударное ядро, пишет Business Insider.

По словам авторов издания, очевидно, что эти российские беспилотники новой модификации оснащены лазерным дальномером из двух оптических камер. А подрыв боеприпаса в воздухе позволяет дрону избежать попадания в зону средств защиты техники ВСУ.

Российские беспилотники «Ланцет» стали бичом на поле боя на Украине и постоянно совершенствуются в своем радиусе действия и возможностях

- говорится в материале американского издания.

Западные военные эксперты заявили, что поставки оружия Украине шли с учётом антироссийских санкций, «и считалось, что возможности России по созданию и модернизации БПЛА крайне ограничены», однако практика показала, что санкции не смогли заблокировать российский военно-промышленный потенциал. Другими словами, американцы и европейцы рассчитывали на то, что от санкций военная промышленность России, что называется, лопнет. А она не только не лопнула, но и нарастила темпы, а также перешла к созданию модернизированного вооружения для ВС РФ.

«Ланцет» был разработан российской компанией ZALA и представлен широкой общественности в июне 2019 года на выставке «Армия-2019» в Москве. Беспилотник разрабатывался для поражения наземной техники и иных целей на передовой и в тылу противника.

Если верить данным из открытых источников, дальность полета беспилотника составляет 40—50 км, а его максимальное время полёта – 40 минут. На вооружении у него могут быть либо осколочно-фугасные, либо кумулятивные боевые части. Однако новая модификация, вероятно, имеет более высокие характеристики.