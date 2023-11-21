Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы поставок в Армению самоходных гаубиц

MArG 155/39 использует шасси 4х4. Сходные шасси других стран располагают орудия калибра 152/155 миллиметров на шасси 8х8,что позволяет иметь больший возимый запас снарядов и меньшее удельное давление (то есть большую проходимость).

ЦАМТО, 20 ноября. Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы по поставкам в Армению самоходных гаубиц MArG 155. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание IDRW (Indian Defence Research Wing).

"Компания Bharat Forge, ведущий индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрированные ею самоходные гаубицы MArG 155 предназначены Армении. Это знаменует важную веху в усилиях Индии по экспорту своей оборонной продукции на мировой рынок", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Индия становится ключевым поставщиком оборонной продукции в Армению. В частности, подчеркивается, что в 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радиолокационных артиллерийских разведывательных комплекса "Свати", а в сентябре 2022 года был подписан контракт на сумму 245 млн. долл. на закупку реактивных систем залпового огня "Пинака", противотанковых ракет и различных боеприпасов.

В середине ноября индийский медиаресурс Indian Aerospace Defence News (IADN) сообщил, что компания Munitions India Limited поставит в Армению 150 тыс. 30-мм и 40-мм гранатометных выстрелов. В сообщении отмечалось, что два месяца назад та же компания поставила в Армению 5 млн. патронов калибра 7,62 мм.

Также в ноябре индийское издание EurAsian Times сообщило, что Армения подписала контракт с индийской компаний Zen Technologies на поставку систем борьбы с беспилотниками на сумму 41,5 млн. долл., отмечает агентство.