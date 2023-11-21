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ЦАМТО

В ВКА им. А.Ф.Можайского состоялась VII Всероссийская выставка "Научно-техническое творчество и инновации"

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Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 20 ноября. В Атриуме Петропавловской крепости в период с 15 по 16 ноября Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского организовала и провела VII Всероссийскую открытую выставку "Научно-техническое творчество и инновации" (НТТИ-2023).

Мероприятие позволило продемонстрировать перспективные разработки космических инженеров, а также повысить качество образования и эффективность научных исследований.

В 2023 году выставка приняла масштабный характер и проводилась в историческом центре Петербурга – Петропавловской крепости. Как и прежде мероприятие было доступно для всех жителей Северной столицы. За два дня научное мероприятие посетили более 1500 человек, среди которых представители образовательных учреждений города, в том числе, военных вузов Петербурга, служащие силовых структур и военных ведомств, специалисты предприятий оборонной промышленности, научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских бюро, воспитанники Санкт-Петербургского и Тверского суворовских военных училищ Минобороны России, а также юнармейцы.

На торжественном открытии мероприятия присутствующих приветствовал начальник Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук, который поблагодарил участников за проявленный интерес.

В рамках выставки был проведен конкурс на лучшие научно-технические разработки, которые могут быть использованы в интересах Воздушно-космических сил, а также технологии, направленные на повышение качества образования и научных исследований. В состав конкурсной комиссии были включены представители организаций-участников, а также ведущие специалисты по различным инновационным направлениям науки и техники. Возглавлял комиссию заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов.

В каждой разработке присутствует своя новизна, или, как правильно говорить, инновация. Ведь это и есть одна из главных целей данного мероприятия – найти те научные идеи, которые в дальнейшем можно будет внедрить в работу и получить качественный результат.

"На выставку мы привезли проект малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли, предназначенный для решения задач в интересах Минобороны России. При помощи аппарата мы можем получить ценную информацию, которая пригодится для обновления картографических баз и анализа техногенных катастроф", – рассказал курсант факультета конструкции летательных аппаратов Андраник Арутюнян.

Для участия в мероприятии прибыли не только представители Санкт-Петербурга, но и других городов России, где ведется активная научная деятельность в области ракетно-космической отрасли и военного дела. "Наш комплекс предназначен для изучения и тренировки технологий машинного зрения и глубоких нейронных связей в интересах обнаружения и распознавания образцов военной техники в реальном времени при помощи беспилотного летательного аппарата. Считаю, что в данный момент времени это актуально и может найти свое применение в войсках", – поделился кадет Тверского суворовского военного училища Минобороны России Данил Петров.

Студенты Балтийского Государственного технического университета "Военмех" имени Д.Ф.Устинова Голованских Ольга и Даниил Позняк представили на выставке ракету-носитель для метеорологического зондирования земли, которая предназначена для выведения полезной нагрузки на необходимую высоту до 2500 м. К изобретению была создана пусковая установка, обладающая малым весом и удобная для транспортировки. Также молодые ученые из "Военмеха" привезли перспективную разработку для поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Автор проекта Максим Созинов провел ряд испытаний, которые подтвердили работоспособность установки.

Были и работы, созданные для совершенствования учебного процесса и подготовки специалистов военного профиля. "Мы представляем тренажер для изучения вычислительной техники специального назначения. Стремимся сократить трудоресурсы на сбор информации об устройстве. Установка планируется к использованию в процессе подготовки военных специалистов", – рассказал обучающийся факультета систем управления ракетно-космических комплексов и информационно-технического обеспечения курсант Андрей Шатров.

По результатам работы конкурсной комиссии, в номинации "Лучший инновационный проект в области информационных технологий" победителем стал экспонат "Программа по идентификации и классификации облачности по данным технических средств визуального наблюдения в ТВ-диапазоне". Авторы Иван Яременко и Дмитрий Русанов.

В номинации "Лучшая научно-техническая разработка" лидером стал экспонат "Ракета-носитель для метеорологического зондирования земли". Авторский коллектив представлен БГТУ "Военмех" имени Д.Ф.Устинова: Ольга Голованских, Вячеслав Салтыков и Даниил Позняк.

В номинации "Лучшее представление инновационного проекта" не было равных разработке "Мобильный аппаратно-программный комплекс цифровой стабилизации и повышения разрешения видеопотока с подвижного носителя на основе нейронных сетей", авторы проекта Игорь Голубков, Денис Дементьев и Федор Дубовицкий.

В номинации "Приз зрительских симпатий" единогласно победил экспонат "Программно-аппаратный комплекс – тренажер машинного зрения "Горизонт", который представляли Никита Бондаренко, Данил Петров, Алексей Лысенко и Александр Липчанский из Тверского суворовского военного училища Минобороны России.

"Опыт проведения выставки в таком открытом формате принесет положительный эффект не только для курсантов и офицеров военного вуза, но и для всех молодых специалистов города на Неве. Мы планируем привлекать все больше инженеров для участия в совместных мероприятиях, направленных на создание единого космического кластера России", – прокомментировал начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского полковник Александр Федер.

Научное творчество играет важную роль в деятельности молодых ученых. Благодаря этому процессу, инженеры способны создавать новые технологии, разрабатывать инновационные подходы и находить решения для сложнейших проблем, стоящих перед космической отраслью. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, открывая такую выставку для всех жителей Петербурга, ставит в приоритет мотивацию молодых специалистов для раскрытия потенциала и инженерного таланта, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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