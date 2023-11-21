ВМС Швеции получили новый разведывательный корабль

ЦАМТО, 20 ноября. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) объявило о передаче командованию ВМС страны нового корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) (A202) "Артемис".

"Артемис" является первым из двух кораблей радио- и радиотехнической разведки, которые будут переданы ВМС Швеции в рамках подписанного в 2017 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) подписало с компанией Saab контракт на проектирование и постройку нового специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT). Стоимость заказа составила 730 млн. крон (80,7 млн. долл.). Соглашение предполагало разработку проекта, постройку, проведение испытаний и поставку кораблей. Контракт предполагалось реализовать в течение 2017-2020 годов.

Подрядчиком строительства корабля Saab выбрала польскую компанию Stocznia Remontowa Nauta S.A. Резка стали для строительства корабля началась на предприятии в Гдыне (Польша) в марте 2018 года. Закладка киля состоялась 15 июня 2018 года, а спуск на воду – в апреле 2019 года. Предполагалось, что корабль будет поставлен в 2020 году, однако из-за финансовых проблем у польского подрядчика контракт был расторгнут и в феврале 2021 года незавершенный корпус был отбуксирован в Швецию для достройки компанией Saab Kockums. Ходовые испытания корабля начались в ноябре 2022 года, а 27 апреля 2023 года Saab официально передала "Артемис" Агентству FMV.

Корабль радио- и радиотехнической разведки предназначен, прежде всего, для обнаружения излучений станций радиосвязи, их пеленгации, перехвата и анализа передаваемых сообщений в Балтийском регионе. Состоящий на вооружении ВМС Швеции корабль этого класса, (A201) "Орион", был спущен на воду в 1984 году и после ввода в боевой состав шведского флота уже несколько раз проходил модернизацию на предприятии Saab в Карлскруне. "Артемис" заменит устаревшее судно. По заявлению Saab, новый корабль "более совершенен во всех отношениях", включая улучшенные характеристики электромагнитной совместимости, повышенную надежность и улучшенные условия жизни экипажа.

Длина нового корабля составляет 71 м, ширина – 14 м, осадка – 3,9 м, водоизмещение – около 2300 т.