В Центре Хруничева заявили о готовности продлить работу модуля МКС "Заря"

Гендиректор центра Алексей Варочко отметил, что постоянно идет мониторинг состояния незаменяемой конструкции модуля и поддержание в работоспособном состоянии изготовленного ранее заменяемого оборудования

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Коллектив Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (Центр Хруничева, входит в Роскосмос) готов в случае необходимости продлить работу модуля "Заря", запущенного на орбиту 25 лет назад и положившего начало Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор центра Алексей Варочко.

"В настоящее время постоянно идет мониторинг состояния незаменяемой конструкции модуля и поддержание в работоспособном состоянии изготовленного ранее заменяемого оборудования. Мы с оптимизмом смотрим на возможность продления эксплуатации первого модуля, если будет поставлена такая задача", - сказал Варочко. Он отметил, что в составе МКС есть и ровесник "Зари" - американский модуль Unity, запущенный спустя всего две недели после российского модуля и подстыкованный с помощью шаттла.

12 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония, Великобритания и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.