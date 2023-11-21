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Названо главное препятствие для атак украинских дронов зимой

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Украинский дрон «Фурия-100» стал трофеем и экспонатом парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Фото Владимира Карнозова
Украинский дрон «Фурия-100» стал трофеем и экспонатом парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Фото Владимира Карнозова.

Украинским дронам будет гораздо сложнее массово атаковать территорию России зимой, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал морозы и обледенение главным препятствием для беспилотников в холодное время года.

«На беспилотники влияет плохая погода, плохая видимость, снег и все остальные характеристики. Конечно, когда погода хорошая и ясная, они работают гораздо лучше. Хоть и говорят, что авиация у нас всепогодная, у авиации есть человек внутри, который принимает решения. Здесь [с дронами] все гораздо тяжелее — потеря связи, ведь он ведется по спутнику, а работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушат все это дело», — объяснил он.

Сейчас погоды такие, что может быть банальное обледенение. Если на самолетах есть устройства, которые работают против обледенения, то на беспилотнике всего этого нет

Василий Дандыкин

военный эксперт

Кроме того, сейчас у Киева стало гораздо меньше беспилотников, которые можно отправлять в сторону российских городов, считает военный эксперт.

«Мы наносим целенаправленно удары по тем объектам, где делают эти беспилотники, и они уничтожаются более интенсивно. Также наши средства ПВО по перехвату стали работать более эффективно. На все про все не хватает [украинских дронов]. Конечно, расслабляться не надо. Они применяют их в летний период, весенний, когда день достаточно длинный», — заключил специалист.

Как сообщила газета The New York Times, российские средства РЭБ стали гораздо эффективнее бороться с украинскими дронами. Издание пишет, что они беспилотники теряют связь с оператором и падают, не долетая до цели.

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