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Вестник Мордовии

Мощный взрыв полностью уничтожил самодельного "Змея Горыныча" от ВСУ

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Одна нога здесь, другая там!"

На Украине не смогли нормально распорядиться полученным в наследство от Советской Армии имуществом, в частности установками разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") и переносными УР-83П.

Как отмечает [b]"РГ: русское оружие",[/b] после начала карательной операции ВСУ на Донбассе "семьдесят седьмые", выполненные на шасси самоходок 2С1 "Гвоздика", часто стали использовать не по прямому назначению. С них демонтировали специальное оборудование, а вместо него установили платформы, на которые водрузили скорострельные малокалиберные зенитные пушки ЗУ-23-2. В национальной гвардии встречались образцы, использовавшиеся для доставки пехоты.

Оставшихся "Метеоритов" явно стало не хватать. Не помогали поставки средств разминирования из-за границы, в том числе из США.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Одна нога здесь, другая там!"

Поэтому неудивительно, что, встретившись с большим количеством российских минных полей, боевики вынуждены были создавать различные эрзацы. Например, на базе многоцелевых легкобронированных МТ-ЛБу с использованием УР-83П.

Конечно, по своей эффективности они уступают УР-77. Недавно такую самоделку, находившуюся на вооружении 68-й отдельной егерской бригады, подожгли наши бойцы. Все закончилось мощным взрывом, после чего фрагменты машины были раскиданы на большой площади.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Гвоздика
МТ-ЛБ
УР-77
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