На базе "Торнадо-С" могут создать роботизированную РСЗО

Модернизационный потенциал таких машин не исчерпан, подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут в перспективе быть созданы на базе машин "Смерч" и "Торнадо-С". Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Сегодня мы умеем создавать лучшие в мире образцы вооружения, к числу которых относится "Смерч" и его модификации. По боевому могуществу, надежности и многим другим характеристикам эта система и ее модификации не имеют равных. Их модернизационный потенциал не исчерпан. В перспективе на основе "Cмерча" и "Торнадо-С" с учетом опыта СВО могут быть созданы РСЗО нового поколения, в том числе роботизированные. А значит, потомки "Смерча" в калибре 300 мм останутся самыми мощными РСЗО российской армии", - сказал он.

"Торнадо-С" является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-мм реактивных снарядов. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч": 120 км против 70-90 км.

"Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Применяется как при обороне, так и в наступлении. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС.