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РИА Новости

В США раскрыли, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

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Американская гаубица калибра 155 миллиметров
Американская гаубица калибра 155 миллиметров.
Источник изображения: © Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz

Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой "Поле-21"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские системы РЭБ "Поле-21" подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, об этом пишет доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.

"Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — говорится в публикации.

По словам Миттала, российская армия технологически превосходит ВСУ, что приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских беспилотников.

"Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом "Ланцет". Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины", — констатирует эксперт.

Как ранее писало британское издание Daily Express, российские комплексы “Поле-21” и “Житель” успешно подавляют сигналы GPS и иных спутниковых каналов в зоне спецоперации, а также серьезно мешают дронам-камикадзе.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M982 Excalibur
Проекты
GPS
БПЛА
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