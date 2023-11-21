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РИА Новости

Комплекс обороны вертолетов "Витебск" улучшат с учетом применения в СВО

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Вертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

БКО вертолетов "Витебск" модернизируют с учетом применения в спецоперации

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Модернизированный бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" защитит российские вертолёты от применяемых противником в зоне СВО средств поражения, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данной системы – концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех).

"Сегодня система "Витебск" модернизируется по результатам ее применения в СВО c учетом опыта наших военных летчиков. В усовершенствованном комплексе будут учтены особенности подавления средств, которые применяет противник для поражения наших вертолетов армейской авиации, и перспективных средств, которые у него появятся в обозримом будущем", - сказал собеседник агентства.

В КРЭТ отметили, что БКО "Витебск" получает максимально положительные отзывы от участвующих в спецоперации российских лётчиков армейской авиации.

"По мнению военных, "Витебск" - это очень эффективная система, которая позволяет сохранить жизнь экипажу вертолета. Отзывы, которые к нам поступают – очень положительные. Модернизированный "Витебск" будет поставляться для российских боевых вертолетов", - рассказали в концерне.

В зоне СВО активно применяются российские боевые вертолёты Ка-52 "Аллигатор". Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин назвал эти машины основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации.

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Продукция
Ка-52
Компании
КРЭТ
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