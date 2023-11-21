Байден: конфликты на Ближнем Востоке и в Украине приведут к прогрессу США

Байден: конфликты на Ближнем Востоке и в Украине станут прогрессом для США

Президент США Джо Байден опубликовал статью в WP, где заявил, что Соединенные Штаты — незаменимая нация, а также поразмышлял на темы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его мнению, они приведут США к прогрессу.

Джо Байден

Сегодня мир переживает переломный момент, когда решения, которые мы принимаем — в том числе относительно кризисов в Европе и на Ближнем Востоке, — определят нашу будущую траекторию на многие поколения вперед.

Как будет выглядеть наш мир по другую сторону от этих конфликтов?

Лишим ли мы ХАМАС способности творить чистое, неподдельное зло? Будут ли израильтяне и палестинцы однажды жить бок о бок в мире, в двух государствах для двух народов?

Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа по-прежнему оставалась якорем глобального мира и безопасности?

И главный вопрос: будем ли мы неустанно следовать нашему позитивному видению будущего, или же мы позволим тем, кто не разделяет наших ценностей, сделать мир более опасным и разобщенным местом?

И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с лица земли соседние демократии (Украина не является демократической страной, и целью СВО не является её уничтожение — Прим. ИноСМИ). И Путин, и ХАМАС надеются обрушить стабильность и интеграцию в своих регионах и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может допустить и не допустит, чтобы это случилось. Ради интересов нашей собственной национальной безопасности и ради блага всего мира.

Соединенные Штаты — незаменимая нация. Мы объединяем наших союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам и добиваться прогресса на пути к более светлому и более мирному будущему. Мир ждет, чтобы мы нашли решение проблем нашего времени. Это долг лидера, и Америка будет таким лидером. Потому что, если мы не ответим на вызовы сегодняшнего дня, риск конфликта может распространиться, и цена его решения со временем будет только расти. Мы не допустим, чтобы это случилось.

Именно это убеждение лежит в основе моего подхода к оказанию поддержки народу Украины теперь, когда он продолжает защищать свою свободу от жестокой операции Путина.

По двум мировым войнам прошлого столетия мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не изживает сам себя. Он непосредственным образом вовлекает Америку. Именно поэтому наша приверженность Украине сегодня — это инвестиция в нашу собственную безопасность. Она предотвращает более масштабный конфликт в будущем.

Мы не отправляем американских солдат на эту операцию, но мы продолжаем поддерживать храбрых украинцев, защищающих свою свободу и родину. Мы обеспечиваем их оружием и экономической помощью, чтобы они могли охладить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.

Соединенные Штаты делают это не в одиночку. Более 50 стран присоединились к нам, чтобы обеспечить Украину всем, что ей необходимо для самообороны. Наши партнеры берут на себя значительную долю экономической ответственности за оказание поддержки Украине. Нам также удалось выстроить более сильный и сплоченный альянс НАТО, который укрепляет нашу безопасность благодаря мощи наших союзников, одновременно давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России. Наши союзники в Азии выступают с нами заодно, чтобы поддержать Украину и привлечь Путина к ответственности, потому что понимают, что стабильность в Европе и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны.

На протяжении нашей истории мы не раз наблюдали, как конфликты на Ближнем Востоке могут вызывать последствия по всему миру.

Мы твердо поддерживаем израильский народ теперь, когда он защищается от кровожадного нигилизма ХАМАС. 7 октября боевики ХАМАС убили 1200 человек, включая 35 американских граждан, в рамках самой жестокой расправы, совершенной над еврейским народом всего за один день, со времен Холокоста. Младенцы и малыши, матери и отцы, пожилые люди, инвалиды и даже люди, сумевшие пережить Холокост, были покалечены и убиты. Целые семьи были убиты в свих домах. Молодых людей расстреляли прямо во время музыкального фестиваля. Тела были изрешечены пулями и обожжены до неузнаваемости. И вот уже больше месяца семьи более 200 заложников, захваченных ХАМАС, включая младенцев и американцев, живут в аду, с нетерпением ожидая вестей о том, живы их близкие или мертвы. В момент написания этой статьи я и моя команда продолжаем неустанно работать, делая все возможное, чтобы освободить заложников.

И, пока израильтяне все еще находятся в шоке и страдают от травмы, нанесенной этим нападением, ХАМАС обещает, что он будет неустанно пытаться повторить события 7 октября. Он очень четко заявил, что не остановится.

Палестинский народ заслуживает иметь собственное государство и будущее, свободное от ХАМАС. Мне тоже разбивают сердце кадры из Газы и гибель многих тысяч мирных жителей, включая детей.Палестинские дети плачут по потерянным родителям. Родители пишут имена своих детей на руках или ногах, чтобы в худшем случае их можно было опознать. Палестинские медсестры и врачи отчаянно пытаются спасти каждую драгоценную жизнь, насколько это возможно, не имея для этого практически никаких ресурсов. Каждая потерянная жизнь невинного палестинца — это трагедия, которая разрывает семьи и общины.

Наша цель должна заключаться не только в том, чтобы просто остановить войну сегодня. Она должна состоять в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать порочный круг непрекращающегося насилия и построить что-то более сильное в секторе Газа и на всем Ближнем Востоке, чтобы история не повторялась.

Всего за несколько недель до событий 7 октября я встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке. Главной темой этого разговора стал набор основных обязательств, которые помогут Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в ближневосточное пространство. Именно эта идея лежит в основе инновационного экономического коридора, который соединит Индию с Европой через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, о чем я вместе с партнерами объявил на саммите "Большой двадцатки", состоявшемся в Индии в начале сентября. Более тесная интеграция между странами создает предсказуемые рынки и привлекает больше инвестиций. Улучшение региональных связей, включая физическую и экономическую инфраструктуру, способствует повышению занятости и расширению возможностей для молодежи. Именно этого мы и добиваемся на Ближнем Востоке. Это будущее, в котором нет места насилию и ненависти ХАМАС. И я считаю, что попытка разрушить надежду на такое будущее — одна из причин, по которой ХАМАС спровоцировал этот кризис.

Совершенно очевидно, что решение о создании двух государств — это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа. И хотя сейчас может показаться, что это будущее недосягаемо далеко, нынешний кризис сделал этот вопрос как никогда актуальным.

Путь к миру должен лежать через решение о двух государствах, двух народах, живущих бок о бок с равными свободами, возможностями и достоинством. Чтобы прийти к такому решению, израильтянам и палестинцам, а также Соединенным Штатам, нашим союзникам и партнерам придется взять на себя определенные обязательства. Эта работа должна начаться уже сейчас.

С этой целью Соединенные Штаты сформулировали основные принципы выхода из кризиса, чтобы дать миру фундамент, на котором можно будет строить дальше.

Для начала Газа больше никогда не должна использоваться в качестве платформы для терроризма. Необходимо исключить любое насильственное перемещение палестинцев из Газы, повторную оккупацию, осаду или блокаду, а также сокращение территории. После завершения войны голоса палестинского народа и его чаяния должны быть в центре посткризисного управления в Газе.

Стремясь к миру, мы должны объединить Газу и Западный берег реки Иордан под единым управлением, в конечном счете под руководством возрожденной Палестинской автономии, в рамках нашей совместной работы над решением проблемы двух государств. Я настойчиво убеждал израильских лидеров в необходимости прекращения экстремистского насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан и привлечения к ответственности тех, кто его совершает. Соединенные Штаты готовы предпринять меры, в том числе ввести визовые ограничения для экстремистов, нападающих на мирных жителей на Западном берегу реки Иордан.

Международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки населения Газы в период сразу после окончания кризиса, в том числе на временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для стабильного удовлетворения долгосрочных потребностей Газы. При этом крайне важно, чтобы из Газы и с Западного берега больше не исходило никаких террористических угроз.

Если мы сможем договориться об этих первых шагах и сделать их вместе, у нас появится перспектива другого будущего. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты удвоят свои усилия по созданию более мирного, интегрированного и процветающего Ближнего Востока — региона, в котором события 7 октября просто немыслимы.

Одновременно мы продолжим работу по предотвращению дальнейшего распространения и эскалации этого конфликта. Я направил две американские авианосные группы в регион для усиления сдерживания. Мы преследуем ХАМАС и тех, кто его спонсирует и способствует его терроризму, вводим многочисленные санкции, направленные на разрушение финансовой структуры ХАМАС, отрезаем его от внешних источников и блокируем доступ к новым каналам поступления средств, в том числе через соцсети. Я также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут делать все необходимое для защиты американских войск и специалистов, находящихся на Ближнем Востоке. И мы уже неоднократно отвечали на удары по нам.

Кроме того, я незамедлительно отправился в Израиль, став первым американским президентом, сделавшим это в военное время, чтобы продемонстрировать солидарность с израильским народом и подтвердить всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Он должен себя защищать. Это его право. И, находясь в Тель-Авиве, я также посоветовал израильтянам не давать своей обиде и гневу затуманить их разум, чтобы они не совершили ошибки, которые в прошлом делали мы сами.

С самого начала моя администрация призывала к соблюдению международного гуманитарного права, минимизации потерь среди невинных людей и к приоритетной защите гражданского населения. После нападения ХАМАС на Израиль помощь Газе была прекращена, а запасы продовольствия, воды и медикаментов стремительно сокращались. В рамках своей поездки в Израиль я тесно сотрудничал с лидерами Израиля и Египта, чтобы достичь соглашения о возобновлении поставок необходимой гуманитарной помощи жителям Газы. Через несколько дней границу вновь стали пересекать грузовики с грузами. Сегодня в Газу из Египта ежедневно прибывает около 100 грузовиков с гуманитарной помощью, и мы продолжаем работать над тем, чтобы многократно увеличить поток помощи. Я также выступал за гуманитарные паузы в конфликте, чтобы дать возможность гражданскому населению покинуть районы активных боевых действий и помочь обеспечить доставку помощи нуждающимся. Израиль пошел на дополнительные меры: создал два гуманитарных коридора и ввел ежедневные четырехчасовые паузы в боевых действиях на севере Газы, чтобы дать возможность палестинскому гражданскому населению перебраться в более безопасные районы на юге.

Это серьёзно отличается от террористической стратегии ХАМАС – прятаться среди гражданского населения. Использовать детей и невинных людей в качестве живого щита. Создавать инфраструктуру, помогающую им осуществлять свой террор – как, например, разветвлённая сеть тоннелей под больницами, школами, мечетями и жилыми домами. Довести до максимума количество смертей и страдания невинных израильтян и палестинцев. Если бы ХАМАС был заинтересован в том, чтобы спасти все палестинские жизни – тогда заложники наверняка были бы отпущены, оружие сложено, а виновные за 7 октября – выданы и преданы правосудию.

До тех пор, пока ХАМАС будет придерживаться этой деструктивной идеологии, прекращение огня не принесёт никакого мира. Для членов ХАМАС каждый день отдыха от боевых действий – это драгоценное время, которое они могут использовать, чтобы пополнить свои боезапасы, передислоцировать своих бойцов и вновь начать убивать невинных людей. Любой исход событий, при котором ХАМАС сохранит контроль над Газой, лишь укрепит его ненависть и лишит простых палестинцев надежды хоть как-то улучшить своё положение.

И здесь, у нас дома, в те моменты, когда нас охватывают страх или подозрительность, гнев и ярость – в такие моменты мы должны лишь усерднее работать над тем, чтобы сохранить наши ценности – ведь именно они делают нас теми, кто мы есть. Мы – нация, с молоком матери впитавшая представления о свободе вероисповедания и свободе самовыражения. Мы все имеем право спорить, не соглашаться и мирно протестовать – но без страха стать предметом нападок в школах, на рабочих местах или где бы то ни было в нашем обществе.

В последние годы огонь ненависти раздувался всё больше, всё больше дров летело в топку, подогревающую расистские и вызывающие тревогу антисемитские настроения в Америке. События 7 октября только подстегнули эти процессы. Еврейские семьи опасаются, что в школах, или на улицах, или в других рутинных делах их дети могут стать мишенью для окружающих за демонстрацию символов иудейской веры. В то же время американские мусульмане, американские арабы и американские палестинцы, как и представители многих других этнических сообществ, крайне возмущены и всерьёз боятся того, что исламофобия и недоверие, с которым они сталкивались после терактов 11 сентября 2001 года, снова нависнут над ними.

Мы не можем оставаться в стороне, когда ненависть становится столь очевидной. Мы должны четко выразить свою позицию и осудить антисемитизм, исламофобию и прочие формы ненависти и предвзятости. Мы должны отвергнуть жестокость и злобу и помнить, что в первую очередь мы все – американцы, а не считать всех и каждого на своём пути врагом. Во времена столь пугающего расцвета насилия и страданий – на Украине, в Израиле, Газе и бессчётном множестве других мест – возможно, представить какой-то другой подход будет сложно. Но мы никогда не должны забывать урок, который нам уже неоднократно преподносила история: великие трагедии и потрясения могут стать толчком к самому невероятному прогрессу. Нам нужно больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше недовольства. Меньше войн. Мы не должны терять решимости на пути к достижению этих целей, потому что именно сейчас мы острее всего нуждаемся в ясном видении мира вокруг, больших идеях и политическом мужестве. Это та стратегия, которой и дальше будет придерживаться наша администрация – на Ближнем Востоке, в Европе и во всём мире. Каждый шаг к этому будущему, который мы предпринимаем – это шаг прогресса, который делает мир более безопасным, а Соединённые Штаты Америки – более защищёнными.