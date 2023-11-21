"Наконец-то Запад признал правду". Последний шанс контрнаступления ВСУ

Daily Mail: успех контрнаступления ВСУ зависит от Запада

Контрнаступление ВСУ уже давно зашло в тупик, пишет Daily Mail. Однако Залужный внушает последнюю надежду: прорыв возможен, если Украине помогут нарастить военный потенциал. Вот только Запад от Киева отвернулся и теперь смотрит на Израиль.

Пот застилает мне глаза. Он стекает по лицу и собирается в сгибе плеча. Я нахожусь на линии фронта на востоке Украины, и я только что спустился в траншею.

Как только я туда попал, в нос ударил резкий запах — смесь дешевого дезодоранта, немытых тел и горящего мусора, уже успевшая стать такой знакомой. Это запах мужчин в зоне боевых действий.

Линия боевого соприкосновения возле города Кременная находится настолько близко к российским войскам, что порой противники стреляют друг в друга напрямую. Сейчас разгар летнего контрнаступления, и меня окружают украинские солдаты.

Грохот артобстрела не ослабевает. Над лесом, который нас окружает, снуют дроны. Офицер по имени Дима машет в сторону нейтральной зоны, находящейся впереди. "Вон там, — говорит он устало. — Так много русских, так много мин".

Украинское контрнаступление должно было изменить ход войны. С помощью крупных поставок западного оружия украинцы должны были прорваться через линии обороны российских сил и неумолимо двинуться к Крыму — и к победе.

Но этого не произошло.

За последние два месяца надежды Украины и ее западных партнеров разбились вдребезги о сотни тысяч российских солдат и миллионы мин, которыми усеяны линии соприкосновения от Купянска на севере до Работино на юге.

Русские соорудили минные поля, простирающиеся на 16–20 километров от линии фронта почти по всей ее длине. В некоторых районах на квадратный метр приходится до пяти мин. Еще есть танковые ловушки и траншеи.

В эпоху дронов и искусственного интеллекта самая большая ирония заключается в том, что решающей оказывается устаревшая советская тактика.

Две недели назад главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что контрнаступление зашло в "тупик". И это был отрезвляющий момент.

Этот год начинался с больших надежд. Украинцы заставили русских отступить обратно через границу в Харьковской области на северо-востоке Украины (Минобороны РФ не подтверждает эту информацию — Прим. ИноСМИ). Солдаты на фронтах, откуда я писал свои репортажи, были уверены, что они победят.

Спустя почти год ситуация выглядит чрезвычайно мрачно. Эти же солдаты продолжают сражаться, полные решимости защитить свою родину. Они понимают, что у них уже нет выбора. Они знают, что, с точки зрения президента Владимира Путина, Украина — это всего лишь геополитическая иллюзия, которую он стремится сокрушить. Они знают, что, если они проиграют, Украина в том виде, в каком они ее знают, перестанет существовать.

Но ситуация очень тяжелая. Зимой 2022–2023 годов украинцы не сумели продвинуться так далеко, как они надеялись, благодаря чему у русских появилось время и возможности, чтобы как следует укрепить свои оборонительные позиции. Русские прочно окопались.

По сообщениям американских чиновников, на сегодняшний день украинцы потеряли около 70 тысяч человек убитыми и 100–120 тысяч ранеными. Сейчас они теряют больше людей, чем когда-либо прежде.

С момента начала контрнаступления Украина продвинулась вперед всего на 16 километров. За первые две недели она потеряла 20% своего вооружения.

Наиболее интенсивные бои сейчас идут в городе Авдеевка Донецкой области, который Россия пытается окружить.

Как рассказал мне в Кременной украинский генерал Юрий Береза — ухмыляясь сквозь свою длинную седую бороду, которую он поклялся не сбривать, пока Москва не будет побеждена, — "русские не обращают внимания на мины".

"Я понятия не имею, как это возможно — вероятно, они употребляют наркотики, это же ненормально". В любом случае, они продолжают двигаться вперед, и это очень опасно.

Украина направила спецназ в российские точки на восточном берегу Днепра и недавно отбила там деревню, но русские заявляют, что очень скоро они отбросят противника назад (не подтверждается заявлениями Минобороны РФ — Прим. ИноСМИ). В любом случае, как сообщили мне военные источники, в ближайшие недели ни одна из сторон, скорее всего, не добьется каких-либо значимых территориальных успехов.

Тем временем фронт утопает в грязи и дождях. Я хорошо знаю украинскую зиму. Она пробирает вас до костей. Грязь и иней проникают везде, налипая на технику, шины и гусеницы.

Туман такой, что сквозь него практически ничего не видно, из-за чего применение дронов становится почти невозможным.

Когда в ближайшие месяцы земля замерзнет, колонны бронетехники снова двинутся в бой. Но в данный момент обе стороны увязли — в буквальном смысле. А еще остро стоит вопрос вооружения. С самого начала Украина зависела от поставок с Запада — в первую очередь танков, бронетехники, беспилотников и артиллерийских ракетных систем, таких как M142 HIMARS и тактическая ракетная система MGM-140 (ATACMS), которые способны поражать цели на расстоянии до 480 километров. Но Залужный утверждает, что задержки с поставками ATACMS и танков дали России возможность перегруппироваться.

По его словам, Украине передали ровно столько оружия, чтобы она могла остановить наступление русских, но его слишком мало, чтобы победить.

Между тем русские неумолимы. Эта наземная военная операция сейчас ведется в основном с помощью артиллерии — которая зачастую работает при поддержке беспилотников, из-за чего можно сказать, что на украинском фронте встретились 20-й и 21-й век, — и исход конфликта во многом будет определяться тем, сумеет ли Украина поддерживать нынешние темпы ведения огня. Запад ежедневно поставляет снаряды, но запасы НАТО истощаются, а Москва продолжает производить все больше снарядов. Чиновники сказали мне, что 20% российской экономики сейчас работает на обеспечение военной кампании Путина.

По оценкам Министерства обороны Великобритании, в следующем году Москва произведет 1–2 миллиона снарядов. Между тем Вашингтон способен выпустить лишь 336 тысяч снарядов.

Необходимо также учитывая их стоимость. Снаряды, выпускаемые Эстонией, которая входит в состав НАТО, стоят 4000–4800 фунтов стерлингов.

Между тем в России, где производители оружия получают щедрое финансирование от государства, стоимость одного снаряда составляет около 500 фунтов стерлингов.

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Тем временем американские чиновники сообщают, что значительная часть оружия, которое они предоставили, была отправлена не туда.

И украинские солдаты на фронте с ними соглашаются. По их словам, техника и оружие часто направлялись из Киева не тем частям — неопытным бригадам, которые были не в состоянии эффективно их использовать, — тогда как закаленные в боях солдаты не получали необходимого им оружия.

Когда в феврале прошлого года Путин начал свою специальную военную операцию на Украине, на фронт сразу же добровольно пошли лучшие люди Украины. Это были мотивированные, умные и готовые на все солдаты.

Сейчас же Киеву приходится полагаться на призывников, и процесс их призыва далеко не всегда проходит гладко. По некоторым оценкам, с начала военных действий 20 тысяч мужчин покинули страну, чтобы избежать призыва в армию. Многие призывники, которые уже сражаются, нередко бывают патриотично настроены и очень хотят воевать, но они неопытны и часто менее эффективны.

Конечно же, они намного лучше, чем тысячи русских, которых загнали на военную службу (взгляд автора не подтверждается заявлениями Минобороны РФ — Прим. ИноСМИ). Однако, как недавно отметил один мой друг, бывший морской пехотинец, "количество всегда переходит в качество". Эту фразу ошибочно приписывают советскому лидеру Иосифу Сталину, и она однозначно отражает подход российских властей.

В любом случае не все еще потеряно. Залужный говорит, что прорыв все еще возможен, если Украина сможет нарастить свой потенциал в пяти ключевых областях: превосходство в воздухе, преодоление минных полей, контрбатарейная борьба, подготовка резервов и средства ведения радиоэлектронной борьбы.

Абсолютным приоритетом остается поставка средств ПВО. Последний раз, когда я был в Одессе, русские наносили удары почти ежедневно. И Даунинг-Стрит остается непоколебимой.

В октябре британское правительство объявило о новом пакете поддержки в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Германия пообещала удвоить военную помощь с 3,5 миллиарда фунтов стерлингов до 7 миллиардов фунтов стерлингов в следующем году, при этом бюджетный комитет Бундестага, как ожидается, официально подтвердит это решение на следующей неделе (хотя он сталкивается с противодействием со стороны оппозиционной партии "Альтернатива для Германии"). Но все взгляды обращены к Вашингтону.

Это очень плохие новости для Киева, что Вашингтон и весь мир теперь переключают свое внимание на войну между Израилем и ХАМАС.

Каждый доллар помощи, которую Белый дом выделяет Иерусалиму, — это минус один доллар помощи Киеву. И украинцы в ужасе от того, что победа Дональда Трампа на выборах 2024 года обернется прекращением поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Источники в британском правительстве говорят мне, что они опасаются того же. Трамп относился к Украине неоднозначно. "У нас не хватает боеприпасов даже для себя", — сказал он в мае, но в сентябре он говорил, что "никто не был к России жестче, чем я".

До меня также доходят слухи о разногласиях по поводу стратегии. Пентагон советовал Киеву сконцентрировать его войска в нескольких точках, чтобы достичь там решительных прорывов, а не растягивать их "тонким слоем" по всей линии фронта, как это было сделано. И Пентагон очень раздражает то, что его мнение игнорируют.

В политической сфере трещины гораздо боле заметные. В ходе недавних споров вокруг кандидатуры нового спикера Палаты представителей республиканцы сумели полностью исключить миллиарды долларов гуманитарной и военной помощи из законопроекта о временных расходах, который в конечном счете был принят в сентябре и в котором не было предусмотрено дополнительное финансирование для Украины.

В Европе обстановка не менее мрачная. В ноябре один российский пранкер опубликовал запись телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в котором он выдавал себя за представителя Африканского союза.

"Я вижу сильную усталость, — сказала Мелони. — Должна сказать вам правду: я вижу сильную усталость со всех сторон. Мы приближаемся к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".

Это стало весьма удручающим обобщением ситуации. И именно это я сейчас слышу от многих чиновников и дипломатов, с которыми я знаком.

Усталость реальна. И она заразна. Но это ужасная ошибка. Борьба Украины — это наша борьба. На украинских полях боя идет битва за будущее Запада.

Борис Джонсон с самого начала понимал, какую угрозу Путин представляет для всех нас, — и он был прав.Если Путина не остановить на Украине, он двинется в Грузию и Молдавию, а затем, возможно, в страны НАТО на нашем восточном фланге.

Его союзники, такие как Китай и Иран, осмелеют. Это государства-изгои, у которых мало общего, кроме почти патологического желания атаковать Запад и бросать ему вызов везде, где только можно. Если мы не дадим отпор этой угрозе сейчас, нам придется столкнуться с гораздо более серьезной и более дорогостоящей угрозой позже.

За последние годы Запад никогда не подвергался столь серьезной опасности.

Никогда еще "заграница" не была так близка к нашему дому. Не заблуждайтесь: линия фронта между нами и нашими врагами проявляется по всему миру, простираясь от Украины до Ближнего Востока. Полей сражений много, и они разные — от окопов в Донбассе, до тоннелей в секторе Газа и улиц Тегерана, где протестующие неоднократно пытались свергнуть своих правителей.

Мир меняется. И в 21 веке на первый план выходит новая борьба — борьба между Западом и всеми теми, кто стремится его разрушить. Они почувствовали кровь на Украине. Они уверены, что мы бросим украинцев, как мы бросили иракцев и афганцев.

Мы должны доказать, что они ошибаются. Мы должны удержать наши позиции. От этого зависит наше будущее.

Автор: Дэвид Патрикаракос — иностранный корреспондент британского сайта UnHerd.

Комментарии читателей Daily Mail:

K Ryan История боевых способностей Украины всегда будет перевешивать способности любой другой армии. Но все торговые пути перейдут в руки Путина. Он будет контролировать все Черное море и в конечном счете даже порты Средиземного моря. Жаль, что жители Запада так невежественны и трусливы.

Alan Украиной управляет марионеточное правительство, которому платят и которое поддерживают Соединенные Штаты, чьи производители оружия наживаются на этой опосредованной войне с Россией. Русские действуют сдержанно, пропорционально и сильно. Между тем Соединенные Штаты и Украина устроили диверсию на "Северных потоках" и тем самым обрекли европейцев на топливную нищету и еще бо́льшую зависимость от импорта американского СПГ.

JamesAnd11 К сожалению, контрнаступление украинцев, похоже, умирает с той же скоростью, с которой оскудевает помощь со стороны НАТО и Запада. Из-за этого желание, финансы и импульс иссякают, и скоро России даже не придется прилагать особых усилий, чтобы взять ситуацию под контроль.

Kez2000ad Наконец-то Запад признал правду.

JTCW Последние 20 лет "Запад" сдавал свои позиции, и, к сожалению, он продолжает усугублять свои ошибки. Вернитесь в 1989 год и честно посмотрите на происходящее. Это настоящее разбазаривание денег и жизней, и это преступно. Даже если украинский конфликт прекратится прямо завтра и все вернется в ту точку, в которой оно было за день до начала конфликта, — Украина переживала упадок, уровень рождаемости там был намного ниже требуемого. Даже если конфликт закончится завтра, неужели вы думаете, что бежавшие украинские женщины вернутся туда из таких стран, как Великобритания и Соединенные Штаты?