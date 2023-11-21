Первую презентацию своего нового проекта компания “Аркус” (Arquus, бывшая Renault Truck Defense), входящая в состав концерна Volvo, провела для ограниченного круга лиц на выставке Eurosatory 2018. Спустя год интенсивной работы на авиашоу в Париже разведывательная машина “Скарабей” (Scarabée) впервые была показана публично.

Как сообщается, в основу проекта легли легкие бронированные автомобили VBL (Véhicule Blindé Léger) и “КРАБ” (CRAB). Обе модели разработаны и производятся французской компанией Panhard, причем VBL в количестве более 2000 ед. состоит на вооружении ВС Франции.

Бронеавтомобиль VBL. Источник: invoen.ru

Бронеавтомобиль CRAB. Источник: invoen.ru

Разведывательная машина “Скарабей” является частью программы “Скорпион”, направленной на глубокую модернизацию боевой техники сухопутных войск Франции. Одна из важнейших целей, которую преследуют инженеры Arquus – обеспечение необходимой защиты подразделений разведки. Как следствие, модель получила гибридную силовую установку, повышенную мобильность и низкий силуэт (высота 1,90 м).

Особенности конструкции “Скарабея”

Гибридная силовая установка бронированного автомобиля включает дизельный двигатель с турбо наддувом объемом 3 литра и мощностью 220 кВт (около 300 л.с.), а также электромотор мощностью 75 кВт (102 л.с.). Дизель и электродвигатель расположены в задней части машины и соединены между собой через распределительную коробку.

Разведывательная машина "Скарабей"

Привод с колесной формулой 4х4 может работать в четырех режимах:

дизельный двигатель для движения автомобиля и привода генератора;

поддержка дизеля электродвигателем на ходу ( режим наддува, или Boost );

); движение только с помощью электродвигателя ( скрытное перемещение, или “стелс” ),

), дизельный двигатель только как привод генератора.

По замыслу производителя, режим скрытного перемещения (“стелс“) позволит безопасно (без теплового излучения и малошумно) приближаться к объектам разведки и вести длительное наблюдение. Система управления обеспечивает выбор режима для наиболее экономичного движения, для максимальной дальности действий, для развития наибольшей скорости и для езды по бездорожью.

С дизельным двигателем дальность хода достигает 1000 км. При использовании одного электромотора заряда аккумуляторов хватает только на 10 км. Из соображений оптимизации веса бронемашина оснащена только двумя батареями, которые не позволяют запасать много энергии. Однако, подзарядка аккумуляторов “Скарабея” возможна в любой момент после подключения дизеля.

По данным производителя пустая разведывательная машина имеет вес шесть тонн (по другим данным до 6,6 т). При этом, она способна перевозить до 1815 кг полезной нагрузки. В режиме наддува (Boost) автомобиль развивает удельную мощность около 37 кВт/т (50,3 л.с./т). На набор скорости (приемистость) позитивно влияет высокий крутящий момент электродвигателя. На дороге “Скарабей” разгоняется до 120 км/ч.

Шасси, корпус, экипаж

Шасси “Скарабея” имеет регулируемый дорожный просвет, который изменяется от 40 до 50 см, как следствие меняется и высота транспортного средства от 1,9 до 2,0 м. Колеса на обеих осях управляемы, что придает машине повышенную маневренность. В частности, радиус разворота транспортного средства с колесной базой около четырех метров составляет менее пяти метров.

Управляемые колеса (вверху) и "крабовый ход" (внизу)

При установке всех колес параллельно “Скарабей” способен перемещаться так называемым “крабовым ходом” (Krebsgang), держа корпус по диагонали к направлению движения. Предполагается, что эта способность позволит ему выбираться из узких проходов.

Входные двери выполнены сдвижными, с дистанционным управлением, что обеспечивает доступ и размещение в автомобиле даже в стесненных условиях. Движение возможно и с открытыми дверями.

Водитель находится спереди, посередине, и имеет угол обзора в 270 градусов. За ним, справа или слева, размещаются командир и еще один член экипажа. Четвертое место позволяет перевозить в кабине дополнительного пассажира.

По оценкам специалистов, установленные 7-тонные оси оставляют разведывательной машине достаточный потенциал для последующих модернизаций.

Входные двери выполнены сдвижными

Прицеп как отдельная опция

Специально разработанный для этой разведывательной машины прицеп позволяет перевозить еще четыре тонны груза. Прицеп снабжен собственным электрическим приводом и своей аккумуляторной батареей. Благодаря такому решению, он может использоваться в качестве многофункционального наземного беспилотного транспортного средства (Multifunctional Utility/Logistics and Equipment, MULE).

Интегрированный функционал программирования маршрута дает прицепу возможность транспортировать разнородные грузы независимо от “Скарабея”. В качестве адресатов могут, например, выступать экипажи других бронеавтомобилей “Скарабей”, которые принимают контроль над беспилотным прицепом в непосредственной близости от своих позиций.

Прицеп бронеавтомобиля "Скарабей". Модель.

Разведывательная машина – боевые возможности

Транспортное средство снабжено встроенной баллистической и противоминной защитой (более подробная информация отсутствует). Предусмотрена адаптация уровня защиты к требованиям эксплуатации, но за счет допустимой полезной нагрузки.

Сообщается, что производитель обратил отдельное внимание на безопасность батарей, разместив их особым образом внутри корпуса. Однако, касается ли это защиты от внешней угрозы, или речь идет об известной пожароопасности литий-ионных аккумуляторов – не сказано.

Оружейная станция на РМ "Скарабей"

По утверждению изготовителя, машина легко адаптируется под многочисленные системы вооружения: дистанционно управляемые оружейные станции (RCWS), многокалиберные пушки, пусковые установки ПТУР (например, MILAN), беспилотные системы, радиолокационное оборудование.

“Скарабей” пригоден для перебросок по воздуху вертолетом СH-47 “Чинук”, самолетами C-130 “Геркулес” и A400M, а также может быть десантирована с помощью грузовой платформе LTCO12. Раздвижные двери позволяют готовить автомобиль к сбросу непосредственно на борту самолета. Приведение бронеавтомобиля в боевое положение после приземления занимает 15 минут.

Сетевые возможности

Являясь элементом программы “Скорпион” разведывательная машина “Скарабей” разработана для ведения боевых действиях в едином информационном пространстве. Она имеет богатую электронную начинку новой архитектуры.

В ее составе многочисленные датчики контроля систем автомобиля (Vetronik), средства связи, разведывательное оборудование и системы управления оружием. Установленная система боевого управления (Battlemanagementsystem, BMS) осуществляет управление огнем, обеспечивает связь между членами экипажа и передачу информации корреспондентам вне транспортного средства.

Десантирование методом срыва

Цифровое электронное оборудование “Скарабея” предусматривает возможность образования единой сети из нескольких подобных разведывательных машин и их беспилотных прицепов. Общее руководство такой сетью осуществляется из командирского бронеавтомобиля.

Способны ли в этом боевом порядке и некоторые “Скарабеи” действовать, как беспилотные дроны, пока не сообщается. По мнению экспертов, вероятность, что подобные работы ведутся – весьма высока.

Перспективы

Франция предварительно опубликовала требования к защищенному транспортному средству для поддержки операций (Véhicule Blindé d’Aide à l’Engagement, VBAE). Тем самым состоящие на вооружении легкие бронированные автомобили VBL должны быть заменены. Разработка “Скарабея” нацелен на эту программу с количеством от 800 до 2000 транспортных средств и общей стоимостью в два млрд. евро.

Согласно планам представление демонстратора новой разведывательной машины ожидается до 2022 г. Начало производства – 2025 г. Руководство компании Arquus заявило о готовности “Скарабея” к серийному производству через три года.

По материалам ресурса esut.de