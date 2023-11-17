«Росатом» будет создавать детали для АЭС с помощью 3D-печати

В России будут печатать 3D-детали для АЭС

По словам главы входящей в структуру «Росатома» компании «РусАТ» Ильи Кавелашвили, в следующем году некоторые элементы и детали для АЭС будут изготавливаться с помощью 3D-печати. При этом тестовая печать уже идет — в рамках НИОКР запущено опытное производство корпусов насосов, валов сложной конфигурации и выгородок реакторов.

Также топ-менеджер уточнил, что применение 3D-компонентов в составе атомных электростанций подразделяется на четыре разных класса, которые отличаются их приближенностью к реактору. Так называемый первый класс — это все детали, размещенные в самом реакторе и находящиеся рядом с ним, а в четвертый класс включены детали, наиболее удаленные от реактора. Сейчас идет тестовая 3D-печать именно четвертого класса, после чего будет принято решение о возможности применять данные компоненты на действующих станциях, а через год напечатанные на трехмерном принтере элементы должны одобрить для применения на вспомогательных механизмах и оборудовании, так или иначе связанных с реактором и расположенных в четвертом контуре.

В России будут печатать 3D-детали для АЭС

Помимо этого Кавелашвили заметил, что более 30 предприятий, относящихся у «Росатому», уже внедрили у себя ряд аддитивных технологий, а одной из ключевых задач российской атомной корпорации является внедрение данной технологии еще на 100 различных предприятиях отрасли в максимальной сжатые сроки.