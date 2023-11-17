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Техкульт

В Звездном городке показали робота, который будет возводить лунную станцию

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Российский лунный робот

В рамках конференции, прошедшей в Звездном городке, продемонстрирован образец робота, который поможет российским космонавтам и их коллегам из других стран осваивать Луну. Работы по этому направлению ведут специалисты «Андроидной техники» при поддержке фонда «Alpha Robotics Venture».

О данном роботе для лунных работ первая информация появилась еще весной этого года и уже тогда говорилось о том, что он будет задействован в строительстве российской лунной базы. Робот представляет собой своеобразную систему, включающую антропоморфный торс, грузовую колесную платформу и воздушный беспилотник. У каждого из них будет собственная система управления, контролируемая с Земли. При этом все четыре колеса платформы, которая может дополнительно оснащаться манипулятором, будут независимыми и наделены отдельным электромотором.

Российский лунный робот

Также уточняется, что данный «луноход-строитель» приступит к строительству станции на естественном спутнике Земли еще до прибытия на него космонавтов, а управлять им будет оператор с применением VR-шлема, а также экзоскелета, движения которого будет полностью повторять машина, хотя также предусматривается возможность полностью автономной работы. За питание всей системы будут отвечать солнечные батареи, размещенные в колесной части, дополненные миниатюрными «атомными» батареями на основе Никеля-63, а для защиты от лунного реголита робот будет облачен в специальный скафандр. Правда, непонятно, как его можно будет одеть на грузовую платформу и на БПЛА.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Луна
Робот
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