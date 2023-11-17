Dubai Airshow 2023: премьеры и новинки Ростеха

Международный авиакосмический салон Dubai Airshow, проходящий в этом году с 13 по 19 ноября, входит в пятерку самых значимых профильных событий. Это крупнейшая тематическая выставка в регионе Персидского залива и Ближнего Востока, и уже одним этим она примечательна, так как ближневосточный рынок крайне важен для российского военного и гражданского авиапрома.

Рассказываем об истории участия России в авиасалоне и интересных экспонатах этого года.

Мархаба, Дубай!

Dubai Airshow устраивается каждые два года и в этом году состоится в 18-й раз. С 1989 года выставка проходит на площадке Международного аэропорта Дубая – главной воздушной гавани Объединенных Арабских Эмиратов. В салоне принимают участие крупные игроки мирового авиакосмического рынка, это тысячи компаний и сотни летательных аппаратов. Россия представляет свои разработки на всех дубайских авиасалонах начиная с 1991 года.

Предыдущий авиасалон 2021 года – первое крупное событие отрасли с начала пандемии − был очень представительным и успешным для России. Тогда Госкорпорация Ростех впервые показала в натуре среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21-310, бизнес-версию самолета Superjet 100, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т «Альпинист» и ударный вертолет Ми-28НЭ.

Главным российским хитом того года стал легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate, для которого был создан отдельный павильон. Презентацию самолета посетил вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Его Высочество Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум.

Как отметил тогда гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, «на Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией». В подтверждение этих слов в рамках салона был подписан ряд важных соглашений.

С каждым годом количество участников, гостей и экспонатов салона растет, и в этом году в Дубае ожидается очередной рекорд. Для отечественной авиакосмической промышленности участие в Dubai Airshow 2023 – одна из немногих возможностей сегодня продемонстрировать за рубежом свои новинки и актуальные наработки, так как большинство западных площадок в современных геополитических условиях для нас недоступны. В этот раз Ростех привез в Дубай около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Премьера в тяжелом весе

Главный российский дебют этого года – универсальная транспортная платформа, тяжелый транспортник Ил-76МД-90А(Э). Машин подобного класса наша страна не привозила на заграничные авиавыставки без малого 30 лет. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, вобравшей в себя все функциональные возможности прежних модификаций. Обновление коснулось более 70% систем и агрегатов, что позволило увеличить полезную нагрузку до 60 тонн, нарастить дальность полета, уменьшить расход топлива и одновременно повысить безопасность.

Ил-76МД-90А. Фото: ОАК

По словам замгендиректора Ростеха Владимира Артякова, самолеты типа Ил-76 очень востребованы, многофункциональны и успешно используются для решения широкого круга задач. Ил-76МД-90А может перевезти до 60 тонн груза на расстояние до 4 тысяч километров. Уже в ходе Dubai Airshow 2023 стало известно, что на родине опытный Ил-76МД-90А впервые выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, в виде моделей в российском павильоне представлены истребитель пятого поколения Су-57Э, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой вертолет Ми-28НЭ и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. В летной программе гостей салона удивляла группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и Су-35С.

Русский «Аллигатор»

Гордостью винтокрылой части российской экспозиции стал боевой разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», отлично показавший себя в ходе СВО. Вертолет обладает высокими пилотажными возможностями и одним из самых эффективных комплексов бортового оборудования и вооружения. Соосная схема Ка-52 позволяет выполнять уникальные боевые маневры, например «воронку», когда вертолет движется в боковом полете по кругу над наземной целью с точным прицелом на нее. Российский Ка-52 также принимает участие в летной программе салона.

Ка-52. Фото: «Рособоронэкспорт»

В гражданском направлении дебютирует на международной арене модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М. Это новейшая версия признанного во всем мире борца с огнем Ка-32. Соосная схема делает этот вертолет компактным и маневренным, а потому незаменимым для пожаротушения в условиях городской застройки. Устанавливаемая на Ка-32А11М водяная пушка позволяет тушить пожары даже на верхних этажах высотных зданий.

Ка-32А11М. Фото: «Вертолеты России»

Также в Дубае представлены первый российский офшорный вертолет Ми-171А3, предназначенный для обслуживания морских буровых платформ, и легкий вертолет «Ансат» в санитарной версии.

Не только авиация

Еще одним интересным экспонатом Ростеха стала комплексная система жизнеобеспечения и самообороны для летного состава самолетов и вертолетов. Этот комплект призван помочь экипажу выжить в случае катапультирования или аварийной посадки до прибытия спасательной группы. Основным элементом системы стал укороченный 5,56-мм автомат Калашникова АК-19, разработанный под популярный патрон стандарта НАТО. Это оружие впервые демонстрируется за рубежом. Также в комплекс входят функциональная одежда, бронежилет, носимый аварийный запас, радиостанция и средства ночного видения.

Фото: «Рособоронэкспорт»

Впервые на Ближнем Востоке в этом году Ростех представляет обширный ряд парашютных систем различного назначения. Например, парашют «Дальнолет» со специальным сиденьем, позволяющий бойцам спецподразделений пролететь на попутном ветре до 60 км. Или роботизированная система «Юнкер-ДГ-250», обеспечивающая точную доставку крупногабаритных грузов с применением спутниковой навигации.

Не обойдена вниманием и тема БПЛА. Кроме уже зарекомендовавших себя устройств, «Рособоронэкспорт», входящий в Ростех, привез в Дубай новинку − автоматизированный комплекс по противодействию малоразмерным беспилотным летательным аппаратам. В состав комплекса входит компактная радиолокационная станция производства «Концерна Радиоэлектронные технологии» и переносной модуль-планшет для автоматизированного управления от «Росэлектроники». Оператор комплекса обнаруживает цель и передает ее координаты стрелкам ПЗРК или операторам противодроновых ружей, которые перехватывают или уничтожают дрон.

Фото: «Рособоронэкспорт»

Еще одна разработка «Росэлектроники» на Dubai Airshow − обновленный комплекс автоматизации управления подразделениями противовоздушной обороны. Оборудование способно сопровождать до ста целей, координировать действия стрелков-зенитчиков, а также управляет средствами противодействия БПЛА.

Однако экспозицией и демонстрационными полетами участие российской делегации в авиасалоне не ограничивается. На выставке в Дубае проходит обширная деловая программа, проводятся встречи с деловыми партнерами со всего мира, формируются новые договоренности. И Dubai Airshow 2023, конечно, не станет исключением.