Арсеналы Тель-Авива стремительно опустошаются

Некоторые военные аспекты противоборства Израиля и ХАМАС

После нападения боевиков ХАМАС на населенные пункты еврейского государства и военные базы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), массированных ракетных обстрелов израильской территории 7 октября 2023 года в качестве немедленной ответной меры израильские военные начали наносить авиаудары по населенным пунктам, расположенным на территории сектора Газа.

Позднее, после некоторых отсрочек, дело дошло и до наземной операции, но даже о предварительных военных результатах и последствиях ее говорить пока не приходится. Тем не менее некоторые аспекты этого вооруженного конфликта отметить уже можно.

БОМБАРДИРОВКИ СЕКТОРА ГАЗА

Эскадрильи истребителей F-16I Sufa (местная модификация американского F-16 Fighting Falcon) массово применяли управляемые авиационные бомбы типа JDAM в трех модификациях – Мк82, Мк83 и Мк84, отличающихся массогабаритными характеристиками (масса боеприпаса варьируется от 494 до 908 кг). Данные боеприпасы представляют собой симбиоз обычной осколочно-фугасной бомбы, двух комплектов (хвостовой и основной) подвижного оперения и головной части оптического наведения. Общая стоимость такого комплекта составляет не менее 20 тыс. долл. США.

Авиабомбы типа JDAM позволяют пилотам ВВС Израиля (Хейль ха’Авир) уничтожать многоэтажные жилые строения на территории Газы с высокой точностью без применения бетонобойных авиабомб, последние по времени случаи применения которых были зафиксированы в 2019 году.

Необходимо учитывать, что бомбы типа JDAM не предназначены для уничтожения подземных укрепленных пунктов, поскольку конструктивно отличаются от бетонобойных боеприпасов.

После первой недели боевой работы, в ходе которой пилоты ВВС Израиля сбросили на заданные цели около 1 тыс. тонн авиабомб, израильские военные были вынуждены запросить разрешение у ВВС США на открытие складов авиационных средств поражения, расположенных на территории Израиля. Базы хранения боеприпасов ВВС Израиля включают склады, созданные американскими военными в Израиле на случай выполнения среднесрочных задач в ближневосточном регионе.

По предварительным оценкам, на местных складах было накоплено всего 2400 бомб типа JDAM, из которых только 50% составляли боеприпасы массой 908 кг. При той интенсивности боевой работы, которую продемонстрировали ВВС Израиля, подобного количества боекомплекта хватило бы не более чем на 10 суток.

Зарубежные военные специалисты зафиксировали применение истребителями ВВС Израиля неуправляемых осколочно-фугасных боеприпасов М117, которые были сняты с вооружения еще в 2015 году и вывезены на пункты хранения.

Уже в первую неделю вооруженного противостояния Израиля и ХАМАС с учетом высочайшей интенсивности бомбардировок ВВС США начали поставки израильской стороне нескольких типов авиационных средств поражения.

Тяжелые военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III выполняют регулярные полеты с авиабазы Рамштайн (ФРГ) до авиабазы Неватим (Израиль) и доставляют бомбы типа JDAM различных калибров, малокалиберные высокоточные управляемые бомбы типа SDB (применяются для уничтожения подвижных целей и в целях снижения вторичного ущерба), а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм к орудиям и патроны для стрелкового вооружения ЦАХАЛ. В дополнение к указанным боеприпасам ВВС США доставляют в Израиль зенитные ракеты «Тамир-Адир», которые входят в состав системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Помимо доставки авиационных и артиллерийских боеприпасов, ВВС США осуществляют перевозку военнослужащих специальных и разведывательных подразделений в Израиль и эвакуацию из еврейского государства гражданских лиц. Кроме того, самолеты военно-транспортной авиации ВВС США с середины октября начали доставку легких колесных бронемашин для ЦАХАЛ.

Первые дни вооруженного конфликта выявили некоторые уязвимости военной техники ЦАХАЛ. Например, в период с 6 по 20 октября в результате действия боевых отрядов ХАМАС, вооруженных самодельными беспилотниками (квадрокоптерами с минами калибра 60-мм) и ручными противотанковыми гранатометами типа РПГ-7 с самодельными выстрелами, похожими на ПГ-7В, было подбито не менее 14 израильских основных боевых танков (ОБТ) «Меркава Мк.4», что привело к гибели 40 военнослужащих бронетанковых подразделений АОИ.

Опытным путем установлено, что комплекс активной танковой защиты «Трофи» не способен обнаружить квадрокоптер, и уж тем более свободно падающий боеприпас, который сброшен с такого летательного аппарата. ОБТ израильского производства оснащены многослойной броней и упомянутым комплексом активной защиты. Однако специалисты движения ХАМАС смогли выявить слабое место в конструкции танка, а именно – слабую бронезащиту в районе расположения основного топливного бака, который располагается рядом с моторно-трансмиссионным отделением в правой части корпуса. Кроме того, хамасовские боевики одновременно осуществляли пуск трех-четырех противотанковых боеприпасов с разных направлений для повышения вероятности поражения цели.

В этих условиях специалисты бронетанковых войск ЦАХАЛ приняли решение позаимствовать опыт Вооруженных сил РФ, полученный в рамках специальной военной операции на Украине, и оснастили некоторое количество ОБТ «Меркава Мк.4» решетчатыми экранами, которые установлены на башне и защищают ее верхнюю проекцию. Прежде израильские специалисты, задействованные в наблюдении за ходом украинского конфликта, высмеивали и всячески критиковали российские войска за подобные «кустарные защитные разработки». Однако после потери полутора десятков танков в столкновениях с ХАМАС израильские специалисты осознали истинную ценность российского опыта спецоперации и извлекли необходимые уроки.

Все специалисты отмечают, что подразделения ЦАХАЛ могут понести значительные потери в процессе зачистки населенных пунктов сектора Газа, поскольку плотная застройка и знание боевиками ХАМАС расположения преимущественных огневых точек и ходов сообщения позволит создать немалые трудности для израильских военнослужащих.

ПРИМЕНЕНИЕ СТВОЛЬНОЙ И РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

В процесс нанесения ударов по наземной инфраструктуре сектора Газа командованием ЦАХАЛ были включены подразделения ствольной и реактивной артиллерии. На их вооружении находятся самоходные артиллерийские установки (САУ) типа М109 «Паладин» с орудием калибра 155 мм, которые ведут огонь по населенным пунктам боеприпасами с белым фосфором, а по морским гаваням Газы применяют зажигательные снаряды. Израильские военные, а именно – 334-й дивизион 282-го полка полевой артиллерии ЦАХАЛ, применяют также самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 на гусеничном шасси, которые являются аналогом колесной модификации – М142 HIMARS.

Согласно имеющейся информации, израильские подразделения РСЗО применяют крупнокалиберные (диаметр 306 мм, длина 4,4 м) дальнобойные (дальность пуска до 300 км) высокоточные боеприпасы национальной разработки под обозначением EXTRA. Эти боеприпасы были созданы израильскими конструкторами, поскольку военно-политическое руководство Израиля по ряду причин не хотело принимать на вооружение американские ATACMS.

Представляется возможным утверждать, что вероятность подбора противниками Израиля ключа к системе ПРО «Железный купол» повышалась с каждым ее применением. Как известно, некоторые ракеты-перехватчики «Тамир-Адир» вследствие отказа системы управления оказывались на территории, неподконтрольной ЦАХАЛ. Что позволило партнерам ХАМАС собрать данные образцы (структурную целостность сохраняли блоки наведения с ключевой аппаратурой) и детально проанализировать возможности системы ПРО израильской разработки.

ДЕЙСТВИЯ ХАМАС

Анализ материалов, публикуемых в СМИ, позволяет выделить следующие особенности боевой деятельности различных подразделений движения ХАМАС.

Обращает на себя внимание уровень организации боевых операций отрядов движения, которые на начальном этапе вооруженного конфликта располагали подробными картами населенных пунктов и инструкциями по противодействию тем или иным видам военной техники израильской стороны. Подобный подход свидетельствует о присутствии в рядах ХАМАС кадровых военнослужащих, имеющих опыт как ведения боевых действий, так и подготовки личного состава с учетом национальных особенностей.

Необходимо обратить внимание на активное применение отрядами ХАМАС новых противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под обозначением Trallah, которые позволяют осуществлять одновременный пуск двух противотанковых ракет с одной установки. Такое конструктивное решение повышает вероятность поражения тяжелой бронированной техники – в частности, израильских ОБТ типа «Меркава Мк.4». По данным некоторых источников, подразделения ЦАХАЛ уже потеряли в общей сложности не менее 30 танков данной модели.

В отношении поддержания боеспособности ХАМАСа стоит отметить, что специалистами движения организована сеть цехов, работники которых «дают вторую жизнь» неразорвавшимся боеприпасам – авиационным бомбам и артиллерийским снарядам, которые ранее израильские военные применяли по целям в секторе Газа. Отработан процесс механической обработки снарядов, извлечения взрывателей и взрывчатого вещества и другие операции, после выполнения которых данные боеприпасы повторно используются для нанесения ударов по территории Израиля.

Кроме того, в подземных мастерских сектора Газа налажено производство выстрелов типа ПГ-7В к ручным противотанковым гранатометам. Корпус выстрела изготавливается на станках оружейниками движения ХАМАС, тогда как запалы, детонаторы и взрывчатые вещества приобретены в КНДР.

ДЕЙСТВИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИЗРАИЛЯ

В рамках вооруженного конфликта Израиля и ХАМАС подразделения ЦАХАЛ начали применять новые высокоточные боеприпасы национальной разработки под обозначением Iron Sting к минометам калибра 120-мм.

Боеприпасы имеют дальность выстрела около 12 км и оснащены системой наведения по сигналу спутниковой системы навигации GPS, а также полуактивной лазерной головной частью наведения. Следует отметить, что подобные боеприпасы израильские военные до сих не применяли в силу их высокой стоимости – 10 тыс. долл. США за штуку. Подобные выстрелы к минометам получили подразделения специального назначения, которые предназначены для «адресной» ликвидации высокопоставленных командиров боевых отрядов движения ХАМАС.

В дополнение к сказанному отметим, что данный вооруженный конфликт в силу его интенсивности и сложности уже привел к тому, что военно-политическое руководство Израиля было вынуждено обратиться к некоторым иностранным государствам (в том числе членам НАТО) с просьбой о передаче во временное пользование некоторых образцов вооружений и военной техники, которые ранее были поставлены Израилем в эти страны по экспортным контрактам. Так, немецкие военные передали израильской стороне два разведывательных беспилотника типа «Херон». Некоторые страны согласились на продажу израильской стороне боеприпасов к РСЗО калибра 160 мм и 306 мм.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.