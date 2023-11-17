FrankenSAM глубоко не вспашет, но борозды не испортит

Соединенные Штаты создают в интересах Украины гибридные зенитные ракетные комплексы

Боевые действия на Украине подтвердили то, что уже было известно: военно-промышленная база Америки основательно атрофировалась после распада СССР. Несмотря на усилия по ее восстановлению, достижение производственных мощностей, необходимых для пополнения собственных американских арсеналов и подготовки к возможным полномасштабным конфликтам, остается проблемой.

Украинские события – далеко не первый случай, когда промышленная база США сталкивается с кризисом производственных мощностей. Однако благодаря разного рода обходным путям и постоянной поддержке со стороны высших должностных лиц ей до сих пор удавалось выходить из регулярных производственных кризисов без непоправимых потерь.

МОНСТРЫ В ДУХЕ МЭРИ ШЕЛЛИ

Чтобы удовлетворить военные аппетиты Украины, в США создают так называемые системы FrankenSAM, которые объединяют старое или новое западное вооружение с военной техникой и оборудованием советских времен, которые все еще сохраняются в украинских арсеналах.

Название программы FrankenSAM не без иронии отсылает к «чудовищу Франкенштейна» (Frankenstein’s monster) из классического романа ужасов Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Но русскому уху в этом названии слышится и название рубрики «Сделай сам» в журналах и газетах советских времен.

Промышленная база США, несмотря на свою уязвимость, способна быстро реагировать на угрозы региональных военных конфликтов. Американские специалисты считают, что Пентагон должен признать успех этой нетрадиционной стратегии заказов и закупок. И внедрить ее в большее количество программ – путем снижения требований, смягчения правил, разрешения иметь нескольких производителей одного вида вооружений, а также стандартизации производственных процессов.

Иначе говоря, часть американских экспертов считает, что Пентагон должен искать примеры для подражания в недалеком прошлом, присмотревшись к опыту американской индустриальной мобилизации, например, во время войны в Афганистане.

Таким образом в США надеются решить острую проблему нехватки вооружений и боеприпасов – без ущерба для проецирования американской военной силы в разных регионах мира и стратегической доктрины сдерживания России, Китая, Ирана и некоторых других стран.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны – в частности, чтобы защитить свои электросети от ударов Вооруженных сил РФ, которые способны погрузить страну в ледяную тьму. От отчаяния украинцы готовы экспериментировать с монструозными системами гибридных вооружений, которые были предложены самой Украиной и которые сейчас развивает Пентагон.

Американские официальные лица называют это программой FrankenSAM, объединяющей современные западные зенитные управляемые ракеты с модернизированными пусковыми установками (ПУ) или радиолокационными станциями (РЛС) советских времен, которые уже имеются у украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Два варианта решений для этой импровизированной системы ПВО были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных объектах США и должны быть поставлены на Украину до конца года. Первый вариант – это приспособление советских ПУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» к запускам американских управляемых корабельных зенитных ракет малой дальности Sea Sparrow («Морской воробей»). Второй вариант – гибрид РЛС советской эпохи и американских управляемых ракет Sidewinder («Крылатая гремучая змея»; созданы в 1956 году, прошли множество модификаций, до сих пор стоят на вооружении ВС США и многих стран мира в вариантах «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и «поверхность-воздух»).

Третий вариант – зенитный ракетный комплекс Hawk («Коршун») времен холодной войны, который уже был продемонстрирован в боевых действиях на Украине, – стал примером того, что представительница Министерства обороны США Лора Купер охарактеризовала как «воскрешенную» часть FrankenSAM – реликвии ПВО, возвращенной к жизни.

В совокупности ЗРК проекта FrankenSAM «способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины – и это самая важная задача, с которой Украина сталкивается сегодня», – сказала заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер.

«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»

Почти с самого начала специальной военной операции Украина пыталась комбинировать наступательные вооружения – свои стареющие запасы советских времен и те, которые она получила с Запада – неожиданными, но в ряде случаев достаточно удачными способами. В прошлом году американские военные представители с восхищением говорили о способности Украины использовать свой «арсенал «МакГайвера» (мем из американского телешоу 1980-х годов, где герой использует простые приспособления, чтобы выбраться из неприятных ситуаций – нечто вроде отечественного «очумелые ручки»). Оружейники, задействованные в проекте FrankenSAM, сейчас пытаются сделать то же самое для ПВО Украины.

За последние 20 месяцев Запад поставил Украине ряд систем ПВО, в том числе новейшие зенитные системы (ЗРС) Patriot и ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки (ЗСУ) и более 2 тыс. переносных ракет Stinger. Германский канцлер Олаф Шольц объявил, что его правительство предоставит Украине еще три батареи современных комплексов ПВО, включая еще одну систему Patriot, в рамках того, что он назвал «зимним пакетом» помощи стоимостью почти 1,5 млрд долл. «По мере приближения зимы мы создаем защитный щит от новых атак России на энергетическую, водопроводную и отопительную инфраструктуру Украины, – заявил Шольц 24 октября. – Поскольку становится очевидным, что Россия снова будет использовать зимний холод и нехватку энергии в качестве оружия против гражданского населения».

Средства ПВО являются частью военной помощи на сумму около 100 млрд долл., которую Украина получила от своих западных союзников. Соединенные Штаты, которые уже направили больше средств для вооружения Украины, чем любая другая страна в отдельности, рассматривают возможность выделения еще 60 млрд долл. в рамках нового плана чрезвычайных расходов администрации президента Джозефа Байдена. Правда, судьба этих десятков миллиардов пока остается неясной в связи переизбранием нового республиканского спикера Палаты представителей и общей ситуацией межпартийной борьбы в преддверии президентских выборов будущего года в США. Республиканцы настроены немедленно помочь деньгами и оружием Израилю, а проблему помощи Украине сначала тщательно исследовать на предмет злоупотреблений и коррупционных мотивов.

Тем временем 26 октября администрация США объявила о выделении Украине еще 150 млн долл. военной помощи в виде пакета вооружений, который включает дополнительные зенитные ракеты для трех типов комплексов ПВО, включая ракеты Sidewinder для одной из систем FrankenSAM.

Теперь, когда в арсенале Украины имеются западные танки и другая бронетехника, западные средства ПВО и ударные ракеты большой дальности, а на подходе американские истребители F-16, официальные лица в американской администрации заявляют, что Украине по большей части нужно дополнительное количество оружия тех же типов, которое она уже получила, а не каких-либо новых систем.

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК ПОЧТЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Вооружения из программы FrankenSAM представляют собой удивительную смесь того и другого. Истоки программы берут свое начало в конце 2022 года, когда украинские официальные лица обратились к союзникам с просьбой помочь им найти ракеты примерно для 60 пусковых установок ЗРК «Бук» советского производства, которые не использовались в киевском арсенале.

Понимая, что Западу будет сложно раздобыть произведенные в СССР и России ракеты для систем «Бук», украинцы в качестве альтернативы предложили переоборудовать свои советские пусковые установки для использования зенитных ракет стандартов НАТО, передаваемых Соединенными Штатами.

«Мы поняли, что нам нужно найти какие-то решения», – сказала депутат Александра Устинова, председатель комиссии Верховной рады, которая курирует поставки оружия с Запада. По ее словам, украинские представители предложили самостоятельно скомпоновать такое вооружение для экономии времени, «потому что в зимний период нам крайне необходимы средства противовоздушной обороны, и именно они должны максимально использоваться».

Но американские разработчики настояли на выполнении этих работ американскими силами, и им потребовалось более семи месяцев для испытаний и отработки комплекса после того, как в январе Пентагон согласился предоставить для проекта свои ракеты Sea Sparrow. По словам Устиновой, первые несколько отремонтированных пусковых установок комплекса «Бук» и ракеты поступили на Украину совсем недавно. Устинова также заявила, что Украина была готова отправить в США для переоборудования еще 17 установок «Бук», но американские разработчики могут сдавать их темпом только пять единиц в месяц.

Украине также пришлось ждать, пока старые ЗРК Hawk американского производства будут введены в строй – после того как они были впервые обещаны Испанией в октябре 2022 года. Месяц спустя Соединенные Штаты заявили, что оплатят ремонт старых зенитных ракет Hawk для передаваемых испанских комплексов. Но по крайней мере часть из них была доставлена на Украину без необходимого радиолокационного оборудования. Решение этой проблемы заняло еще девять месяцев.

Еще одно творение по проекту FrankenSAM – импровизированная наземная пусковая установка, которая использует РЛС советских времен для запуска старых американских ракет, которые обычно используются на истребителях, – была представлена в пакете военной помощи Украине на сумму 200 млн долл., о котором Пентагон объявил 11 октября. В данном детище FrankenSAM применяются уже упомянутые сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder малой дальности американского производства, которые были разработаны почти 70 лет назад и до сих пор используются на истребителях F-16 и F-18. Гибрид уже тестировался на американской военной базе Субик-Бей на Филиппинах.

Теперь старые советские радары и почтенные американские ракеты являются составными частями импровизированного наземного ЗРК, который Лора Купер презентовала в Брюсселе как «настоящую инновацию». Этот ЗРК, по ее словам, поможет срочно усилить ПВО на Украине, «вместо того, чтобы, как это обычно бывает, тратить годы и годы на разработку». Однако когда именно эти гибридные зенитные комплексы будут доставлены на Украину, пока неясно.

Американские военные представители и разработчики также все еще продолжают испытывать, возможно, самую мощную систему проекта FrankenSAM – зенитную ракету и пусковую установку ЗРС Patriot, которые интегрированы со старыми украинскими радиолокационными системами советского или местного украинского производства.

Представитель Пентагона заявил 25 октября, что в ходе испытательного пуска этого комплекса, осуществленного на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, была успешно поражена беспилотная мишень. По словам представителя американского военного ведомства, данный комплекс планируется отправить на Украину грядущей зимой вместе с ракетами и другими элементами ЗРС Patriot, предоставленными несколькими союзниками США.

Военный аналитик Гудзоновского института в Вашингтоне Джан Касапоглу похвалил идею интеграции оборудования советских времен с западными ракетами как способ помочь Украине «сохранить свой арсенал на случай предстоящей длительной войны». Этот способ также «предоставляет возможность пустить в практическое применение вооружение, которое пылится на полках в столицах стран НАТО» – заявил Касапоглу.

Стимулируя замену дорогостоящих передовых систем вооружений, в США надеются снизить стоимость военных конфликтов для национального бюджета и создать защиту от сбоев в цепочках поставок, преодолеть проблему нехватки рабочей силы и ограниченных производственных мощностей.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.