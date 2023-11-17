Вооруженные силы Украины готовятся к сдаче Авдеевки

Российская армия зажимает очередной гарнизон в Донбассе между молотом и наковальней

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают продвижение к югу и северу от населенного пункта Авдеевка, расположенного у западной окраины Донецка. До полного окружения украинского гарнизона нашим войскам осталось пройти около 6 км. Похоже, Российская армия действует здесь по схеме, апробированной в Артемовске (Бахмуте), одновременно сжимая группировку противника с северного и южного направлений. Образ действий напоминает американский тактический прием «молот и наковальня» («Российские войска применяют «молот и наковальню», НВО от 09.03.23), ставший популярным в ходе войны во Вьетнаме.

К полному окружению противника, как в случае Сталинградской битвы (завершившейся весной 1943 года разгромом 6-й армии вермахта с пленением фельдмаршала Фридриха Паулюса и 24 германских генералов), отечественные военачальники специально не стремятся. Вместо того обороняющуюся группировку медленно сжимают с флангов, лишая путей подвоза подкреплений и материально-технического имущества, а оставшиеся за противником дороги подвергают постоянному огневому воздействию. Суть сводится к военной тактике, предполагающей использование двух основных сил: одной для подавления противника, а другой для разгрома или поражения врага с помощью маневра окружения. В самом простом исполнении наступающая группировка («молот») наносит основной удар, направленный на соединение со своими частями, размещенными на выгодной оборонительной позиции («наковальня»). Отступая, противник вынужденно смещается ближе к «наковальне» и несет повышенные потери от ведущегося оттуда сосредоточенного, прицельного огня.

Адаптированный к условиям специальной военной операции (СВО), прием «молот и наковальня» позволяет российскому командованию наносить закрепившемуся в населенном пункте вражескому гарнизону значительные потери при минимизации собственных. При этом наступающие могут действовать и без кратного преимущества в живой силе над обороняющимся противником. На первый план выходит существенное превосходство Российской армии над Вооруженными силами Украины (ВСУ) по линии вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), особенно по части тяжелой артиллерии и количеству снарядов к ней.

Понимая, что натиск ВС РФ на Авдеевку ВСУ не сдержать, президент Украины Владимир Зеленский в очередном телевыступлении 12 ноября призвал сограждан «готовиться к новым волнам русских атак». Причем не только вдоль линии фронта, а еще и в тыловых районах. Помимо прочего, глава киевского режима ожидает очередных воздушных налетов на объекты украинской транспортной и энергетической инфраструктуры «по мере приближения зимы». Перенос внимания украинцев с Авдеевки на авианалеты сделан, чтобы смягчить горесть утраты вышеупомянутого населенного пункта в преддверии еще более страшных событий недалекого будущего.

Выступление 12 ноября разительно отличается от сказанного несколькими днями ранее. Напомним, накануне Зеленский заявил, что верные ему войска продолжат попытки продвижения вперед как в конце 2023 года, так и в течение следующего, несмотря на очевидный провал «летнего контрнаступления» ВСУ. «У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», – сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

По его словам, несмотря на «определенные трудности», контрнаступление ВСУ продолжается. Глава киевского режима в очередной раз посетовал, что «некоторые люди» рассчитывали на быструю победу на поле боя, а она все никак не приходит. Согласно его пояснениям, ВСУ не добились военного успеха из-за того, что получили от Запада меньше оружия и боеприпасов, чем рассчитывали.

«Мы попробуем показать результат в этом году, – продолжал Зеленский. – На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями». Однако для реализации им задуманного иностранным спонсорам придется раскошелиться. Осознавая трудности, с которыми столкнулась администрация действующего президента США Джозефа Байдена при проведении через Конгресс очередных финансовых подачек для киевского режима, президент Украины предложил следующий путь. «Если вы не можете оказать нам финансовую поддержку, пожалуйста, дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги», – сказал он заокеанским спонсорам 8 ноября.

Западная пресса расшифровала его послание в том ключе, что предоставленные киевскому режиму заемные средства будут выплачены за счет неких «репараций», что будут возложены на Россию после победы над ней. Понятное дело, что подобное развитие событий Москву не устроит, поэтому на следующий год она планирует существенное, на 70%, увеличение расходов на оборону – до 10,8 трлн руб. Несмотря на все сложности глобального противостояния с Западом и затянувшихся на 20 месяцев боевых действий в зоне СВО, российская экономика функционирует устойчиво. В отдельных отраслях, главным образом связанных с выпуском ВВСТ, она показывает существенный рост.

Между тем финансово-экономическое положение киевского режима становится все более плачевным. Верховная рада Украины приняла во втором чтении государственный бюджет страны на следующий год с дефицитом 1,57 трлн гривен. Согласно ему, доходов планируется получить на сумму 1,768 трлн гривен (и это еще при допущении о росте валового национального продукта на нереальные 4,6%), а расходы будут вдвое (на 53%) больше – 3,35 трлн гривен. Покрывать дефицит парламентарии желают путем внешних заимствований – в бюджете обозначена цифра 41 млрд долл. при курсе гривны 40,7 за доллар и инфляции около 10%.

Между тем американцы уже выделили 96% средств, ранее обещанных на поддержку Украины, а о новые дотациях конгрессмены договориться не могут. Во-первых, на фоне подготовки к очередным президентским выборам разгорается борьба между представителями правящей Демократической партии и ее оппонентами из Республиканской. Во-вторых, на фоне событий в секторе Газа все больше военной и финансовой помощи выделяется Израилю, причем ему дается приоритет перед Украиной. В-третьих, до сих пор нет согласия насчет сметы расходов правительства США, что грозит временным прекращением работы отдельных его структур (так называемый spending shut-down).

События в США усугубляют положение Зеленского, и без того теряющего популярность на Западе из-за своей неоднозначной политики и провала летнего контрнаступления. Одним из признаков стала серия публикаций в СМИ о противостоянии между президентом Украины и главкомом ВСУ. В конце прошлого месяца Валерий Залужный опубликовал статью за собственным авторством и затем дал развернутое интервью журналу The Economist. Главная высказанная им мысль – ситуация на фронте зашла в тупик, прорыва украинской армии ждать не стоит, а выход из военного тупика немыслим без некоего «чуда-оружия», которое может дать ВСУ только Запад.

Ближе к середине ноября факт разногласий между высшим политическим и военным руководством Украины подтвердил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявил о разгорающемся конфликте Зеленского с генералитетом в интервью газете El Mundo. И обратил внимание журналистов на то, что речи президента становятся все более эмоциональными из-за растущего потока критики в его адрес, главным образом по причине неудавшегося летнего контрнаступления ВСУ, на что тот реагирует «эмоционально и эгоцентрично».

Помимо прямой речи Залужного, появились и другие выступления украинских военных перед западными СМИ. Они дополняют информацию своего главкома, в целом поддерживая его оценки. Заявляется, что без поддержки США и других стран НАТО, ВСУ будут вынуждены отступать под натиском превосходящей технической мощи Российской армии. «Если размер западной помощи будет меньше запросов ВСУ, то война дойдет до Львова», – говорится в одной из публикаций.

Ограниченность помощи со стороны США и НАТО ведет к ужесточению нормирования по части использования боеприпасов украинскими войсками, что ставит ВСУ в сложное положение на фоне роста активности Российской армии под Авдеевкой, у Купянска и на ряде других направлений.

На этом фоне отдельные европейские лидеры возвращаются к мысли о необходимости возобновления прямого диалога с президентом РФ. В беседе с журналистами газеты Heilbronner Stimme канцлер Германии Олаф Шольц сказал: «В нынешней ситуации с ним нужно разговаривать снова и снова, что я делал в прошлом году и что буду делать в будущем». Правда, в качестве условия он поставил «решительный шаг» со стороны российского руководства в виде «вывода войск» с «захваченных территорий». При этом сам Шольц видит, что Москва «пока, очевидно, к этому не готова».

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО»;Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.