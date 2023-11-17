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РИА Новости

Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © Фото : Kadyrov_95/Telegram

Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в системе МВД РФ

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров в своем Telegram-канале назвал специальный полк полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике одним из самых боеспособных в России.

"В четверг посетил построение одного из самых боеспособных подразделений в системе МВД - специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР. Я поблагодарил каждого сотрудника полка за верность избранному долгу и искреннее желание стоять на охране безопасности народа и государства", - написал Кадыров.

Глава республики отметил, что на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов, спецполк также принял самое "активное и героическое участие во время боев за Мариуполь".

"Иначе и быть не могло, если речь идет о подразделении, в котором командиром является Замид Чалаев. Именно он вместе с бойцами из полка провел в 2021 году блестящую спецоперацию и уничтожил последнюю ячейку террористов в Чеченской Республике", — добавил Кадыров. Также он сообщил, что вручил заместителю командира спецполка Артуру Ашаганову медаль "За отвагу", эту же награду получили более 20 сотрудников подразделения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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