Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в России

Кадыров назвал чеченский спецполк одним из самых боеспособных в системе МВД РФ

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров в своем Telegram-канале назвал специальный полк полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике одним из самых боеспособных в России.

"В четверг посетил построение одного из самых боеспособных подразделений в системе МВД - специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР. Я поблагодарил каждого сотрудника полка за верность избранному долгу и искреннее желание стоять на охране безопасности народа и государства", - написал Кадыров.

Глава республики отметил, что на счету у бойцов сотни успешно проведенных спецопераций против террористов, спецполк также принял самое "активное и героическое участие во время боев за Мариуполь".

"Иначе и быть не могло, если речь идет о подразделении, в котором командиром является Замид Чалаев. Именно он вместе с бойцами из полка провел в 2021 году блестящую спецоперацию и уничтожил последнюю ячейку террористов в Чеченской Республике", — добавил Кадыров. Также он сообщил, что вручил заместителю командира спецполка Артуру Ашаганову медаль "За отвагу", эту же награду получили более 20 сотрудников подразделения.