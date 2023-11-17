В США работают над новой термоядерной авиабомбой

Заряды возьмут из старых арсеналов, оперение – от предыдущей модификации

Пентагон сообщил о начале программы по созданию новой модификации в семействе термоядерных бомб B61 – распространенных боеприпасов холодной войны. Новая модификация должна получить «счастливый» индекс B61–13.

В последние годы B61 упоминается в связи с двумя темами: развертыванием этих американских бомб на базах в Европе в рамках совместных ядерных миссий НАТО, а также созданием новой управляемой высокоточной модификации – B61–12.

B61–13 многое роднит с предыдущим вариантом. Как и B61–12, ее собираются переделывать из старых бомб. Если B61–12 использовала заряд от B61–4 – самый легкий из семейства (управляемая мощность от 300 т до 50 кт), то B61–13, напротив, будут создавать на основе самой мощной бомбы в семействе B61–7 (от 10 т до 360 кт).

B61–7 считались стратегическими, а не тактическими бомбами. Они не размещены на европейских авиабазах, и в качестве их носителей рассматривались стратегические бомбардировщики, а не истребители. Сегодня единственным штатным их носителем являются малозаметные бомбардировщики B-2A Spirit.

B61–13, как и предшественницу, собираются оснащать новой хвостовой частью с инерциальной системой наведения и управляемым оперением. Ее круговое вероятное отклонение будет составлять не более 30 м. Но у B61–12 повышение точности проводилось под лозунгом поражения той же цели меньшим зарядом с меньшим побочным ущербом (в ответ на критику по снижению порога применения ядерного оружия). У B61–13 иные задачи.

Программа создания B61–13 призвана достичь сразу нескольких целей:

– переоборудование бомб B61–7 с целью продлить срок их эксплуатации и повысить их надежность и безопасность (программа B61–12 официально утверждалась как «программа продления жизненного цикла»);

– за счет сочетания высокой мощности заряда с повышением точности новая бомба должна стать эффективной заменой B83–1 в качестве средства поражения подземных укрепленных целей (у бомбы B83–1 с мощностью до 1,2 Мт много противников в США из-за высоких затрат на их содержание; сторонники сохранения B83–1 требовали сначала создать замену для поражения подземных объектов).

США уже пытались создать «противобункерную» бомбу в семействе B61 в середине 1990-х. Бомба B61–11 была оснащена зарядом несколько повышенной мощности (400 кт) и измененным корпусом. Предполагалось использовать ее как классическую бетонобойную бомбу – при сбросе с большой высоты бомба без парашюта должна заглубляться в почву и подрываться в грунте. Судя по отрывочным сведениям о результатах испытаний, попытка была неудачной – изначально не предусмотренная для такого «обращения» бомба могла разрушиться с неизвестными последствиями для заряда. Но B61–11 была принята на вооружение, выпущена в небольшом количестве (не более 50 единиц переделано из B61–7), что позволило снять с вооружения B53 – морально и физически устаревшую бомбу мощности 9 Мт.

Ныне Пентагон планирует «повторить маневр», но с бóльшим успехом. B61–13 должна не только разрушать подземные сооружения за счет высокой точности (поражая, например, входные группы, чтобы ударная волна пошла внутрь по коммуникациям), но и сохранить потенциал стратегической бомбы B61–7 и эксплуатироваться еще долгое время.

В Министерстве обороны и энергетики США (оно отвечает за ядерную отрасль, в том числе военную) предлагают включить первые 52 млн долл. расходов на B61–13 в готовящийся к принятию бюджет на 2024 финансовый год, который в США уже начался (без бюджета – такое случается довольно часто). Важно начать работы до принятия бюджета следующего года – тогда к B61–13 можно будет приступить до закрытия серии B61–12 (вероятно, в 2025 году). Это позволит не замораживать производство и не тратить впоследствии деньги на его возобновление.

Вероятно, бомба B61–13 получит поддержку со стороны американских законодателей: ее подача хорошо продумана политически. «Ястребы» увидят в ней программу модернизации ядерного потенциала. Негативно относящиеся к ядерному оружию круги будут задобрены списанием B83–1, чего они добиваются в течение ряда лет, и обещанием «не увеличивать количество ядерных бомб в американском арсенале». Для этого не только возьмут заряды с B61–7, но даже количество B61–12 (запланировано 480 единиц) будет снижено в пользу B61–13. Похоже, новым бомбам просто передадут запланированные для 12-й модификации «хвосты». Последнее, видимо, порадует и сторонников сокращения бюджетных расходов. Программу сумеют представить как экономически выгодную: модернизировать или даже просто продолжать эксплуатировать B83–1 может оказаться дороже.

Но в странах, противостоящих США, бомба B61–13 не будет встречена положительно. Россия и Китай имеют полное основание рассматривать ее не как абстрактное средство сдерживания, а как оружие, нацеленное на поражение особо важных объектов (причем без пуска баллистической ракеты, с борта малозаметного бомбардировщика – ее носителем станет и B-2A, и перспективный B-21A Raider). Разумеется, полностью неуязвимых «невидимок» не бывает. Но вряд ли кто-то захочет проверить, способны ли они в кризисный момент «подкрасться» к ключевым объектам.