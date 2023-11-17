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Военное обозрение

Евросоюз принял документ, который описывает стратегию космической обороны

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Источник изображения: topwar.ru

В документе-решении Европейского совета о новой стратегии космической безопасности и обороны говорится о необходимости сохранения у ЕС «технического суверенитета» своей космической промышленной базы и цепочки поставок.

Лидеры Европейского союза впервые одобрили общую стратегию защиты космических активов, призвав 27 стран-членов повысить осведомленность о космических угрозах и их возможности реагировать в случае необходимости.

«Космическая стратегия безопасности и обороны», разработанная в марте Европейской комиссией, была одобрена правящим советом министров группы, состоящим из глав государств-членов, президента совета и президента комиссии.

Евросовет заявляет, что необходимо «как европейцы решать текущие и предстоящие проблемы в этой области» и подчеркивает «решимость ЕС как глобальной космической группы стран обеспечить немедленные и долгосрочные ответы на эти вызовы».

Лидеры ЕС предлагают еврокомиссару Жозепу Боррелю возглавить новые усилия по подготовке в координации с государствами-членами «секретного ежегодного анализа набора космических угроз с упором на субъектов, угрожающих ЕС в космической сфере».

Они также подчеркивают:

Поскольку укрепление космической безопасности будет укреплять и всю безопасность ЕС, необходимо расширить возможность использования в каждом конкретном случае всех доступных инструментов для предотвращения, сдерживания и… при необходимости соответствующим образом реагировать на космические угрозы.

Призыв к потенциальному совместному реагированию на противников в космосе имеет большое значение, поскольку на протяжении десятилетий общая европейская космическая политика была в основном ориентирована на гражданские вопросы и ориентирована в первую очередь на экономические выгоды и технические достижения, как пишет европейская пресса. Таким образом, ЕС традиционно с осторожностью относится к военно-космическим вопросам.

Кроме этого, в вышеуказанном документе приоритетом становится поддержание «технического суверенитета» космической промышленной базы ЕС и цепочки поставок, а также комиссия «призывается» разработать дорожную карту будущих инноваций, «чтобы уменьшить стратегическую зависимость от технологий, которые имеют решающее значение для текущих и будущих космических проектов в ЕС.

Основой документа является то, что ЕС собирается кому-то противостоять в космосе, но вот кому - толком не говорится. Надо полагать, что это снова будет Россия...

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Страны
Россия
Проекты
Евросоюз
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