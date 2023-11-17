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Военное обозрение

«БТР-50 в хорошем состоянии, но очень старый»: Индонезия в поисках замены советскому БТР-амфибии

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Источник изображения: topwar.ru

БТР-50П был разработан в 1952 году на шасси легкого плавающего танка ПТ-76, но до сих пор состоит на вооружении целого ряда стран мира, включая Индонезию, которая использует его как средство десантирования морской пехоты.

Однако в последние годы Джакарта развернула процесс активного перевооружения войск, закупая, главным образом на Западе, различную боевую технику, начиная от истребителей и заканчивая субмаринами. Теперь очередь дошла и до Корпуса морпехов.

Машина-амфибия, которая состоит на вооружении в настоящее время, действительно очень старая, хотя благодаря [техническому] обслуживанию находится в хорошем состоянии

- заявил начальник штаба ВМС адмирал Мухаммед Али.

С его слов, как указывается в местном издании Antara, флот и Минобороны страны рассматривают возможность замены БТР-50 более современными десантно-штурмовыми машинами. К настоящему времени выбор сузился до возможных поставщиков из трех государств.

Мы побывали в нескольких странах, особенно на Ближнем Востоке, в Европе и Америке. Нам придется омолаживать боевую технику морской пехоты, в связи с чем отобрано несколько кандидатов на замену БТР 50

- отметил адмирал, не раскрыв подробностей поисков новой машины.

Полностью обновить парк техники КМП, в том числе перейти на новую амфибию, планируется в рамках программы развития ВМС, рассчитанной на 2025-2029 годы. На данный момент этот род войск имеет на вооружении несколько довольно устаревших амфибий, в том числе советские БТР-50П/ПК/ПМ, французские AMX-10PAC и американские LVT-7A1.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
БТР-50
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