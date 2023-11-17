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ТАСС

Самолеты дальней авиации РФ выполнили полеты над Арктикой и Черным морем

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Cтратегический бомбардировщик Ту-160
Cтратегический бомбардировщик Ту-160.
Источник изображения: Министерство обороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, наиболее продолжительный полет составил более 13 часов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над Арктикой и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей", - говорится в сообщении.

Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов, указали в Минобороны. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Северного флота. 

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