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Военное обозрение

«Атомные подлодки сдержат Китай, Россию и КНДР»: южнокорейский адмирал призвал добиваться от США разрешения на постройку АПЛ

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея давно вынашивает планы обзавестись атомными подлодками, однако этот вопрос до последнего времени не обсуждался на официальном уровне. На днях он был поднят в парламенте страны при рассмотрении кандидатуры на пост начальника объединенного штаба вооруженных сил.

Как указывается в издании Naval News, один из депутатов задал вопрос относительно полезности атомных подводных лодок, на что адмирал Ким Мен Су (претендующий на указанную должность) ответил:

Хотя эти возможности [АПЛ] необходимы, существуют четкие лимиты относительно того, что может делать Южная Корея, поскольку действующее ядерное соглашение с США ограничивает использование атома в военных целях.

Вслед за этим поднялась волна обсуждения данной темы. В основном призывы к созданию атомного подводного флота обосновываются угрозой со стороны КНДР, которая усиленно развивает ядерное оружие и субмарины-носители. Однако звучат аргументы и о необходимости противостояния с Россией.

K-SSN [корейская атомная подлодка] может служить сдерживающим фактором по отношению к Китаю, России и Северной Корее. Север больше не сможет угрожать Югу в Восточном море, как только ВМС РК получат значительный флот SSN

- заявил профессор Джиен Ким из Военно-морской академии.

Военные называют в качестве преимущества АПЛ возможность отслеживать действия подводных лодок КНДР в течение длительного периода времени без необходимости всплывать на поверхность для зарядки аккумуляторов [хотя ясно, что АПЛ рассматривается Сеулом не как самоцель, а в качестве носителя ЯО].

Как отметил капитан ВМС в отставке Пак Бом Чжин, разрешение США не является обязательным для того, чтобы создать АПЛ, поэтому можно его и не добиваться:

Франция станет нашим естественным партнером.
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КНДР
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Франция
Южная Корея
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Ядерный щит
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